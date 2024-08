Miguel Ponce descarta problemas con Emiliano Vecchio: “Todavía creo en el código camarín”

Santiago

Miguel Ponce abordó este viernes las “esquirlas” de la derrota que sufrió Unión Española el pasado martes ante la U de Chile, específicamente en torno a la situación de Emiliano Vecchio, quien dijo no tener mayor relación con él.

“No me hago cargo de nada de lo que digan, es su trabajo y es parte del fútbol. La realidad es otra. Conversé delante del grupo lo que tenía que conversar. Eso es lo simple, las cosas se conversan cuando se tienen que conversar”, explicó el “Chueco”, descartando mayores líos.

“Estamos dos horas antes de las prácticas y quien quiera hablar conmigo lo sabe. Algunos tienen más confianza con el ayudante. Somos un equipo bien abierto, pueden hablar con quien sea. Lo conversé con el grupo donde corresponde (...) Todo este tiempo que hemos tenido trabajo es gracias a los jugadores. Lo que tengo que hablar lo hago donde tengo que hablar. Todavía creo en el código camarín”, sentenció Miguel Ponce, quien también abordó los cuestionamientos de Valentín Vidal, que pidió “más solidaridad” del plantel a la hora de marcar ante la U de Chile.

“Lo hablé con él. Si no quiere estar mano a mano no podría estar en ningún equipo del mundo, si no le gusta que lo choquen como lo hicieron Rubio o Graciani es otra cosa. Tuvieron cinco aproximaciones, bajamos el nivel de peligro de ellos, el nivel de esfuerzo no tiene relación con lo que veníamos haciendo”, remarcó el DT de Unión Española, ya poniendo el foco en el partido del sábado ante Everton en Viña del Mar.

“Este partido se trata de eso, de competir, ante un muy buen plantel, que tiene jugadores para hacer cambios. Nos enfrentamos a un buen equipo”, concluyó Miguel Ponce en conferencia de prensa.