De entrenar en una pista de cenizas en Linares, a brillar en un Mundial: Benjamín Aravena se consolida como la gran promesa del atletismo chileno

Con tan solo 19 años, Benjamín Aravena está llamado a ser uno de los grandes nombres del atletismo chileno. El velocista nacional, oriundo de Linares, viene cosechando destacadas actuaciones tanto a nivel nacional como sudamericano y, ahora, tuvo un brillante paso por el Mundial de Atletismo Sub 20 de Lima 2024, en Perú.

La cita planetaria, que tuvo lugar en el Estadio Atlético de la Videna, reunió a 136 países y más de 1.700 atletas menores de 20 años, quienes buscaron ser los mejores en sus disciplinas. Aravena logró ser doble semifinalista mundial y se alzó como el mejor latinoamericano en 100 y 200 metros planos.

En el primer día de competencia, el chileno tuvo un gran debut en los 100 metros, pues finalizó segundo en su heat clasificatorio con un tiempo de 10.45 segundos, solo por detrás del jamaicano Gary Card (10.40), y consiguió avanzar a semifinales.

A pesar de que no pudo acceder a la definición por medallas, concluyó quinto en su heat de semifinales con 10.59 segundos y se posicionó 14º en la clasificación general, transformándose en el mejor latinoamericano de la prueba.

Tras ello, Aravena volvió a clasificar a semifinales y se ubicó por segunda vez en el top 15 mundial, esta vez en 200 metros planos. El linarense fue octavo en su heat y, aunque no pudo avanzar a la final, consiguió el 15° mejor tiempo de la general, alzándose nuevamente como el mejor latinoamericano de la prueba.

“Busco dejar a Chile, Linares y Latinoamérica en lo más alto”

A lo largo de los cinco días que duró la competencia en Lima, el velocista nacional conversó con ADN Deportes y valoró su debut mundialista, además de manifestar su deseo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Busco dejar a mi país, mi ciudad y a Latinoamérica en lo más alto posible. Esto es un sueño, vengo buscando desde muy pequeño y estamos también enfocándonos para los Juegos Olímpicos en 2028″, comentó.

Durante gran parte del año, Aravena entrena en una pista de cenizas en Linares, donde no existe pista atlética. Sin embargo, asegura que eso no ha sido impedimento para convertirse en el mejor atleta de su categoría.

A su temprana edad, ya tiene el récord nacional Sub 20 en 100 metros planos (10.35) y se acerca al récord adulto que ostenta Sebastián Keitel (10.10). Además, ha sido doble medallista de oro en 100 y 200 metros planos del Sudamericano Sub 20 de Lima 2024 y de los Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre 2024.

“Vengo de Linares, donde las condiciones no son iguales a otros lugares. Allá no tenemos pista, pero eso no es impedimento para hacer lo que a uno le gusta, para cumplir con los entrenamientos y esto lo demuestra. Estamos en un Mundial sin tener pista atlética. No hay obstáculos para cumplir sueños”, afirmó.

Respecto a su estreno mundialista, Aravena señaló que: “No le he tomado el peso hasta hoy. Mi entrenador (Luis Cerda) me decía que era doble semifinalista mundial y yo no le tomaba el peso porque quería ir a la final, pero viendo la competencia estoy orgulloso de hasta donde llegué. Sé que podemos dar más y en un futuro pensamos llegar aún más adelante, clasificando a una final y estando entre los 5 finalistas mundiales”.