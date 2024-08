Savka Pollak y su descargo ante quienes las vinculan con conocida plataforma para adultos: “Hoy elijo mantenerme firme en mis convicciones”

En el programa Sígueme de TV+, se vinculó a Savka Pollak con una posible participación en una conocida plataforma de contenido para adultos. La información fue difundida por Sergio Marabolí, quien sugirió que la exconductora de televisión estaría en conversaciones para unirse a Onfayer.

El exdirector de La Cuarta y la panelista de Sígueme señaló sobre la comunicadora y su supuesta llegada a esta especie de OnlyFans, que “las fotos podrían ser como las que ha hecho Faloon, que son preciosas, artísticas. Y así como hay personas que muestran un poco más, o hacen videollamadas, tú puedes decir que no quieres eso, y quedarte solo con las fotografías”.

Sin embargo, Savka Pollak decidió salir al paso de los rumores y aclarar la situación de manera directa. A través de sus redes sociales, la escritora y comunicadora desmintió rotundamente los dichos de Marabolí. “Lo más importante es aclarar que yo no he generado, no voy a generar, ni generaré contenido para plataformas para adultos”, expresó de manera contundente.

Más adelante, otra vez por Instagram, la expanelista de SQP expresó: “Ha sido un verdadero huracán lo que ha ocurrido en torno al malentendido sobre mi supuesta incorporación a una plataforma de contenido para adultos. Quiero ser súper clara: no he participado ni participaré en este tipo de contenido”.

La reflexión y el desahogo de Savka

Tras ello, la expresentadora televisiva también aprovechó la oportunidad para profundizar en sus actuales objetivos y proyectos. “El contenido que yo genero, y el que quiero generar, es impactar en la vida de las mujeres, es poder tomarlas de la mano y escucharlas de verdad para abrirles caminos a través de talleres creativos. Es por esto que lo otro no calza con el camino que yo he decidido tomar de aquí en adelante”, manifestó.

Además, la exintegrante de SQP compartió una reflexión sobre su misión en el mundo digital. “Creo firmemente en mi propósito de apoyar y ayudar a las mujeres, algo en lo que he estado enfocada durante los últimos años y es donde seguiré poniendo toda mi energía. Todo lo que hago está guiado hacia recomponer, resignificar, transformar diálogos internos y buscar ese bienestar que a veces es tan esquivo”, explicó.

Por último, Savka Pollak dejó en claro que “voy por mis sueños, escucho los sueños de otras mujeres y sé que la abundancia vendrá, pero una abundancia anclada al propósito. Aunque el camino sea lento, difícil, y con el riesgo de que no resulte, hoy elijo mantenerme firme en mis convicciones”.

“Rechazo las plataformas para adultos, las casas de apuestas (que también me han contactado) y los realities. Mi trabajo es profundo, y seguirá siéndolo, desde el lugar en el que me siento cómoda y donde realmente fluir. Espero que todo esto se traduzca en sabiduría y aprendizaje”, concluyó.