A pesar del tiempo transcurrido, Francesca Cigna, mejor conocida como Blanquita Nieves, sigue siendo recordada por sus impactantes y acaloradas apariciones en Morandé con Compañía hace más de dos décadas atrás. Su presencia en el “estelar del pueblo” la convirtió en una figura icónica del espectáculo chileno, destacándose por sus osadas performances en los años 2000.

En su reciente aparición en Todo va a estar bien de Vía X, donde fue entrevistada por Patricio Torres, Blanquita Nieves hizo un nostálgico repaso de esos años mozos, en los cuales no solo brilló en televisión, sino también en revistas y diarios con sesiones fotográficas que, según ella misma, insinuaban más de lo que mostraban.

Al ver en pantalla algunas de esas imágenes, la modelo reaccionó con sorpresa, preguntando: “¿Qué es eso?”, mientras rememoraba sus antiguas sesiones. Durante la entrevista, le preguntaron si repetiría esas sesiones fotográficas hoy en día, a lo que Francesca, con 43 años, respondió con humor: “Y gratis”.

Sin embargo, cuando el conductor le insinuó que aún podría explorar esa vía, Blanquita Nieves fue clara al decir que esos tiempos ya pasaron. “No, eso fue hace 20 años. En ese tiempo, a mí me gustaba hasta ahí, como insinuar... dejar a la imaginación”, explicó.

Su tajante opinión sobre OnlyFans

Más adelante, Francesca Cigna compartió su opinión sobre las actuales plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans, mencionando: “Hasta ahí... Es que, hoy en día, las que hacen eso muestran todo. Nooo.”, afirmó.

A pesar de esto, Blanquita Nieves subrayó su respeto por quienes deciden seguir ese camino, enfatizando que “cada uno elige lo que quiere, es libre de hacer lo que quiere. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero en mi caso personal, no lo haría. No me llama la atención”.