En el último episodio de El Sentido del Humor, Marcelo “Coronel” Valverde habló sobre su sobrepeso y de su reciente, operación de bypass. Una intervención quirúrgica sobre la cual varios medios le han preguntado. “Cuando hablamos de comedia, me llaman de nuevo”, le ha dicho el humorista a los periodistas. “No me llamaron más”, agregó.

En el espacio humorístico que protagoniza junto a Héctor Romero y Luis Slimming, Coronel Valverde profundizó acerca de su operación y de los kilos de más que hoy tiene. “Cada vez más cerca de los 99 (...) Trato de pesarme ha seguido, ahora no me he pesado, porque he tenido unos viajes y todo, pero debería estar, creo yo, ya cerca de los 100″, afirmó.

“Ojalá, tal vez, haber pasado los 100. Y cuando baje los 100, no podrán huearme más de guatón. Si quieren huearme, este es el momento (...) Cuando yo llegue a los 100 no voy a aceptar ni un chiste más de la guata”, añadió.

Y de manera sorpresiva, le mostraron al humorista una pesadora, para que así supiera los kilos que tiene actualmente. 100,6 kilos pesaba al momento de subirse a ese instrumento. Por lo que enseguida le mostraron la siguiente sorpresa del programa: Una máquina trotadora.

La “hazaña” de Coronel Valverde

Rápidamente, con el apoyo de sus compañeros en El Sentido del Humor se propuso bajar de los 100 kilos. “Nunca había estado en una trotadora”, dijo Valverde, al poco rato de subirse a la máquina para hacer ejercicio.

“Estoy sintiendo algo que nunca había sentido, la guata no se me va para arriba y para abajo”, añadió después. Y mientras tanto, el programa seguía avanzando, sin él en la mesa, debido a que estaba trotando.

Hasta que llegó el momento en el que Marcelo logró pesar 99, 9 kilos, un hecho que celebró abrazándose con sus compañeros Héctor Romero y Luis Slimming. “Qué brígido, porque lo logré de verdad con ejercicio (...) Estoy muy emocionado”, aseguró.

“Yo de verdad no recuerdo cuando pesaba menos de 100 kilos. Probablemente, habrá sido como en primero medio. Y uno no se pesaba antes. Un día me pesé y ya pesaba más de 100 kilos. ¿Ustedes saben cuando me di cuenta de que estaba muy gordo? Cuando me pesaban el colegio frente a todos y no me decían cuánto pesaba”, complementó.

Finalmente, Coronel Valverde empezó a burlarse de Luis Slimming. “Eres tan guatón que yo soy más flaco que tú”, cerró.

Su paso previo en la Rock and Pop

Previamente, en un episodio de Safari Rock and Pop, los locutores Macarena Hansen y Kevin Felgueras recibieron en el estudio a Marcelo Valverde. Uno de los temas que llamó la atención fue cuando el humorista que triunfó en El Patagual abordó su reciente operación. “Me hice un bypass. No he tenido ningún problema, cicatricé bien”, explicó.

Más allá de su operación, el comediante reflexionó sobre los momentos cruciales que han definido su carrera en el humor. El primero de estos hitos fue justamente su participación en el programa El Sentido del Humor, el cual describe como su primer gran impulso en la industria. “Saltamos por primera vez y juntamos más público”, afirmó.

El segundo salto en su carrera se dio durante la pandemia, cuando la necesidad de conectar con el público lo llevó a experimentar con plataformas digitales. Marcelo comenzó a ganar notoriedad en TikTok, lo que incrementó significativamente su base de seguidores. “Comenzó a seguirme mucha gente por ahí y por Instagram”, mencionó.

Finalmente, Valverde identificó su reciente presentación en el anfiteatro El Patagual como el evento que consolidó su reconocimiento a nivel nacional. “El gran hito fue mi paso por el Festival del Huaso de Olmué 2024″, expresó.