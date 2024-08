“¿Vienen acá a vender alguno de sus productos neonazis?”: Fabrizio Copano desclasifica inédito encuentro con Gonzalo Feito en los pasillos de Mega

Recientemente, Fabrizio Copano reveló que se topó en los pasillos de Mega con Gonzalo Feito, un encuentro que dejó a ambos rostros televisivos en una situación tensa. Esta historia fue revelada por el propio humorista durante una conversación con su hermano, Nicolás Copano, en el programa Turno, donde relató el curioso cruce con el animador de Sin Filtros, con quien no tiene una buena relación.

El comediante comenzó describiendo cómo se desarrolló este incómodo encuentro. “Yo me encontré con Gonzalo Feito, hace poco. Yo estaba en el Mega y él venía saliendo de una reunión. Él se pone muy nervioso cuando me ve, yo lo saludo y hace como algo bien raro: saluda como si fuera muy buena onda”, relató.

“Entonces me saluda ‘buena, compadre’, como así. Yo estoy como ‘hola, ¿cómo estai?’, y me dice ‘bien’”, añadió.

La broma que incomodó a Feito

Sin perder la oportunidad de lanzarle una indirecta, Fabrizio contó que no se contuvo y le soltó una frase cargada de ironía: “¿Vienen acá a vender alguno de sus productos neonazis al canal?”. Y luego, también el comediante le dijo: “¿O me vienes a apoyar? Porque me has apoyado tanto en mi carrera”.

La reacción del expanelista de CQC, según el relato del humorista, fue de total desconcierto, y solo atinó a responder con un nervioso: “No, no, venimos a unas reuniones, unas cosas... ¡Nos vemos, cuídate!”.

Para el comediante, el comportamiento de Gonzalo Feito en persona fue un marcado contraste con la actitud que suele mostrar en pantalla. “Toda esa actitud de ‘¡apaguen los micrófonos!’, y luego en persona está así (tímido). Volvió a ser el Feito original. El feto Feito. El Gonzalo Feto”, concluyó Fabrizio Copano.

Este cruce es solo el más reciente episodio en la tensa relación entre ambos, la cual se remonta al menos a 2022, cuando protagonizaron un duro enfrentamiento en redes sociales, intercambiando palabras fuertes y sacando a la luz varios trapitos al sol. La enemistad entre los dos parece estar lejos de resolverse, y este incómodo encuentro en Mega no hizo más que echar leña al fuego.