Conocida automotora chilena solicita su quiebra: tendría graves problemas económicos tras la pandemia

Recientemente se dio a conocer la compleja situación económica que estaría atravesando una conocida automotora en Chile.

En detalle la misma habría solicitado su liquidación voluntaria en un documentos presentado en el 13° Juzgado Civil de Santiago.

Se trata de la sociedad G.R Valdivieso, también conocida como Automotora Valp, que afirmó que su escenario actual les hace imposible seguir adelante con la operación.

Acorde a lo indicado por Meganoticias, la misma habría planteado que acudir a la instancia ocurre: “después de haber agotado todas las estrategias para recuperar la viabilidad del negocio”.

Toda la situación se arrastraría desde hace unos pocos años y según el texto se habrían experimentado bajas sostenidas e importantes en la ventas. “Resintiendo la caja de Empresa Deudora, hasta hacer insostenible cumplir con las obligaciones contraídas, debiendo la representante legal con su patrimonio hacerse cargo de ellas”, se explica.

En ese último sentido la influencia de la pandemia por Covid-19, que afectó a una porción mayúscula del comercio, fue gravitante.

“La empresa deudora no quiso bajar los brazos, buscando todas las alternativas posibles, como buscando inversionistas, obtener créditos, realizar su patrimonio personal para invertirlo en la empresa”, fue lo que se recalcó en el escrito.

Pese a todo se llegó a un punto de inflexión donde no se encontrar inversionistas, no habían más bienes que realizar y la banca no les otorgaba los préstamos necesarios para reflotar.

La empresa dedicada a la compraventa de vehículos y servicio técnico de los mismos, que también es concesionaria de Subaru, tendría deudas totales por $789.542.511.

El medio antes citado planteó que dentro los acreedores principales se incluyen el Banco de Chile y el Banco Santander.