Icónica cafetería de Santiago pide su quiebra tras no poder pagar deudas: la marca ya tomó una decisión sobre su futuro / Farknot_Architect

Esta semana se dio a conocer que una reconocida marca de cafeterías de la región Metropolitana tomó una drástica decisión en torno a su futuro.

Concretamente, el dueño de la empresa, que se dedicaba a la venta de café y otros productos, presentó su quiebra tras no poder pagar deudas que mantenía.

Reconocida cafetería de la región Metropolitana presentó su quiebra

Se trata nada más y nada menos que de las cafeterías Daniel’s Bakery, las cuales se situaban con establecimientos en la región Metropolitana: en Ñuñoa y en el Mall Plaza Egaña.

La caída de las ventas, cobros y el endeudamiento, llevaron al dueño de las cafeterías, Daniel Glukman, a solicitar la quiebra de la compañía, según publicó La Segunda.

En ese sentido, la decisión habría sido tomada luego de que un banco se negara a renegociar los créditos. De hecho, uno de estos incluía la hipoteca de la propiedad en la que se situaban.

“Me encuentro en un estado ansioso-depresivo causado por los problemas financieros, por no poder responder adecuadamente a los proveedores y a los trabajadores, a quienes he puesto como prioridad en el pago, pero aun así no ha sido posible pagar todas las cotizaciones y sueldos”, explicó el dueño de las cafeterías.

Según explicó Glukman, en 2020, durante la pandemia del COVID-19, enfrentaron la primera crisis económica de la cual nunca se pudieron recuperar del todo. De hecho, firmaron un convenio con la Tesorería General de la República por retrasos en el pago de IVA, con cuotas de $1,5 millones, que luego tuvo que repactar.

Así y todo, el golpe final habría sido ocasionado por Enel. En noviembre del 2023 la empresa les cobró tres meses no facturados por $8 millones, lo que obligó al dueño de Daniel’s Bakery firmar un convenio de pago.

La marca continuará con un nuevo franquiciado

Acorde a la publicación del medio ante citado, las cafeterías Daniel’s Bakery seguirán funcionando pero operarán bajo un nuevo franquiciado.

Según comentó el emprendedor, la marca “continúan, de la mano de un nuevo franquiciado (Mall Plaza Egaña) y de cadenas que creen en el producto y lo comenzarán a distribuir”.