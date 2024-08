Alto funcionario del Consejo Nacional Electoral de Venezuela afirma que “no hay pruebas de que Nicolás Maduro ganara”

Juan Carlos Delpino, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, afirmó que “no hay pruebas de que Nicolás Maduro ganara” en las pasadas elecciones.

En entrevista con The New York Times, el funcionario del CNE dijo que el organismo electoral “le falló al país” tras dar como ganador al actual líder del chavismo, pese a no tener pruebas.

“Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana, porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos, no lo logré”, afirmó.

Asimismo, y respecto a los datos electorales, Delpino aseveró que “no recibí evidencia alguna” del triunfo de Maduro.

El funcionario del CNE había ingresado al organismo en agosto, cuando aún vivía en Estados Unidos, por lo cual regresó a Venezuela para formar parte del consejo por sus “grandes niveles de compromiso” con el proceso democrático.

Pese a la creencia general, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no estaba controlado por el chavismo, puesto que Delpino integró la instancia pese a ser miembro de Acción Democrática, un partido de la oposición desde hace muchos años.