Lautaro Carmona defiende postura del PC sobre Venezuela y descarta un “error histórico”: “Nosotros no vamos a operar sobre la base de eslóganes”

En medio de la creciente tensión dentro del oficialismo, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, salió al paso de las críticas sobre la postura de su partido respecto a la situación en Venezuela.

La controversia surge tras las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura que falsea elecciones”, lo que generó un distanciamiento por parte del PC.

Durante un punto de prensa, Lautaro Carmona defendió la posición del Partido Comunista, rechazando categóricamente las acusaciones de que su partido está cometiendo un error histórico, como lo expuso el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. “Nosotros no vamos a operar sobre la base de eslóganes. Hay quienes creen que nuestro error histórico es simplemente ser comunistas”, afirmó el secretario general del PC.

Líder comunista también destacó la necesidad de analizar la situación en Venezuela desde una perspectiva más amplia y matizada. “No podemos dejar de mirar si hubo o no intervención de Estados Unidos en la crisis que vive Venezuela. Eso no significa relativizar la responsabilidad de la conducción en ese país, pero sí nos obliga a tener una mirada crítica y profunda”, explicó.