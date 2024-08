Diputado Mirosevic (PL) califica de “error histórico” postura del Partido Comunista de Chile sobre Venezuela

Este domingo, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, cuestionó duramente la postura del Partido Comunista de Chile (PC) respecto a la situación en Venezuela, calificándola como un “error histórico”.

La crítica se da, coincidentemente, el mismo día que el PC se distanciara de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que en Venezuela “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”.

Durante su intervención en el programa Mesa Central de Canal 13, Mirosevic expresó su apoyo a la posición del Mandatario y señaló que “la posición mayoritaria de los partidos de la alianza de gobierno es nítida sobre este caso, no tenemos nada que ver con Venezuela ni con ese proyecto fracasado”.

El parlamentario del PL hizo hincapié en la necesidad de una postura clara respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, subrayando que “esto no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de derechos humanos, de democracia, de elecciones libres”.

En referencia al Partido Comunista, Mirosevic declaró: “Creo que el PC está cometiendo un error histórico. No es mi partido y no tengo por qué meterme en la interna de ellos, pero creo que es un error histórico. No es que el gobierno se vio obligado a hacer una declaración con otros países”.

“El Gobierno de Chile fue el primer país de América Latina y uno de los primeros en el mundo en decir, nosotros no nos vamos a prestar para un fraude y, por lo tanto, no reconocemos resultados sin tener claridad”, sumó.