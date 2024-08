“Se iba a morir”: Denise Rosenthal declasifica dramático episodio familiar producto del covid

Este viernes, Denise Rosenthal será la invitada del programa De tú a tú, emitido por Canal 13 y conducido por Martín Cárcamo. Durante la entrevista, la cantante abrió su corazón y abordó varios aspectos tanto de su vida profesional como personal, incluyendo un tenso momento familiar vivido durante la pandemia del covid-19.

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ocurrió cuando la artista y su padre, Christian, rememoraron los angustiosos días en que él se contagió de covid-19. “Tenía dos de las tres vacunas, pero me pegó fuerte”, recordó el papá de la cantante.

A ella no le quedó más opción que actuar ante el riesgo de perder a su padre

Denise, visiblemente conmovida, relató cómo fue alertada sobre la situación crítica por la pareja de su padre. “Yo tenía una amiga doctora y me decía que si estaba saturando bajo 80 me lo llevara al tiro a la clínica. Lo vi que estaba en 82, 81, le dije que nos fuéramos igual, pero el viejo es porfiado y no quiso, y dejaron pasar la noche”, expuso.

“Yo dormí con el corazón en un hilo porque intuía que no venía bien”, añadió.

La situación empeoró durante la noche, lo que llevó a Denise Rosenthal a tomar decisiones drásticas “Llegó a saturar 60 y me dijeron que mejor lo dejaban aquí. Pero corté el queque y me lo llevé yo mejor a la clínica, si no se iba a morir. Y estuvo 8 días entubado”, concluyó.