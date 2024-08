“No tienen ética, no tienen un proyecto político”: Alfredo Castro lamenta la baja pensión que recibe y arremete contra candidata de la UDI

El actor Alfredo Castro expresó su opinión sobre la situación política actual en el país durante su participación en El Chile Que Viene, haciendo fuertes declaraciones.

Según él, la sociedad chilena está dividida en dos grupos: “La sociedad que quiere avanzar, que quiere ser más amorosa, más amable, más inteligente, más culta, mejor educada, más colaboradora... Esa juventud que existe y es maravillosa”.

Y frente al anterior grupo mencionado, hay otro que es “una juventud que no ha tenido acceso a la cultura, que ha tenido mala educación, en malos lugares, y que esa juventud está muy perdida, muy mal”.

Su crítica a la derecha

Al abordar distintos temas de la contingencia política, el actor entregó detalles de su jubilación. “Tengo una pensión de $152 mil pesos mensuales después de imponer por 30 años, lo que yo podía, cuando podía. Impuse más de 30 años y mi pensión son $152 mil pesos. Y me cobran por darme la pensión, además”.

“Y cuando yo fui y dije ‘mi plata es mía, yo quiero retirar mis fondos’, me dijeron ‘no es suya’, textual, de verdad. Me dijo: ‘Usted contrató una AFP para que le administre los fondos y esta plata no es suya, es de la AFP y la AFP se la va a administrar’”.

Tras ello, Alfredo Castro criticó a cierto sector político. “Entonces, todos los eslóganes de la derecha de que ‘con mi plata no’ y toda esa estupidez, que son puro eslogan. Me gustaría que la derecha tuviera argumentos ideológicos, políticos, reales, para no aceptar la ley de pensiones, de AFP, de salud”, sostuvo.

Luego, al ser consultado de si tiene esperanza de que la derecha apruebe la reforma de pensiones, el laureado intérprete respondió: “¿Con la derecha? No, ninguna. Lleva 40 años obstaculizando toda reforma y no tienen política. No tienen ética, no tienen un proyecto político”.

Lamentó la corrupción en el país

Además, Alfredo Castro fue crítico al hablar sobre el cambio que ha experimentado el país en los últimos años en relación con la corrupción. “Este país ha cambiado mucho. En Chile, hace 10 o 20 años, se decía ‘no, en Chile no hay corrupción’ o ‘no, olvídate de pagarle a un carabinero, un juez, olvídate un abogado’, y de pronto este país, en dos años, se ha visto completamente corrupto”, expresó.

El actor no solo apuntó a la corrupción en un solo sector político, sino que reconoció su existencia en ambos lados del espectro. “No digo que no haya, porque incluso un alcalde del PS estuvo involucrado con el narcotráfico, me parece espantoso... También hay en la izquierda, no voy a ser un ciego, poco objetivo”, señaló.

Sin embargo, indicó: “Pero la derecha está... La Hoffmann, que le acaba de ofrecer no sé cuántos millones a un candidato de este partido religioso para que baje su candidatura más un puesto en el régimen de Matthei. ¿Qué significa todo esto? ¿Esta gente dónde vive? (...) ¿Pero dónde vive la gente de la calle que les cree, que los apoya y vota por ellos?”.

Finalmente, Alfredo Castro cerró su intervención con una dura crítica hacia la élite política chilena: “Están todos involucrados, son cinco o seis familias que se roban entre ellas, que se apoyan entre ellas, que se pagan entre ellas. Todo es feo, todo es podrido, todo es fétido”.