Ministra Vallejo se desmarca de la postura del PC tras dichos de Presidente Boric por Venezuela: “Respaldo cada una de sus palabras”

Luego de que el Tribunal Supremo confirmara la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales, el Presidente Gabriel Boric tuvo duras palabras para el régimen de Nicolás Maduro, al cual tildó como “una dictadura”.

“Hoy no tengo dudas que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela (...) nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido” afirmó el Mandatario.

Las palabras del jefe de Estado fueron respaldadas casi de forma transversal por los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista (PC), donde su postura ha sido no pronunciarse sobre este tema hasta que “el PC concluya una opinión”.

Así lo señaló el presidente del partido, Lautaro Carmona, expresó que “va a haber un pronunciamiento en un momento con sentido de oportunidad”.

“Respaldo cada una de sus palabras y de las acciones”

Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, se desmarcó de la posición de su colectividad, y respaldó los dichos del Presidente Boric.

”El Presidente y el Canciller son quienes fijan la política internacional y la política exterior de nuestro país. Yo como Ministra de este Gobierno, del cual soy parte, respaldo cada una de las palabras y de las acciones que tome el Presidente, además Cancillería, en estos ámbitos”, señaló.

Además, sostuvo que “no cabe espacio para dar opiniones ni personales ni partidarias, para eso están los partidos políticos”.

“Nosotros, cada uno de los colaboradores y colaboradoras de este Gobierno, nos atenemos y respaldamos lo que define el Presidente y el Canciller en materia de política exterior, por eso somos parte de este Gobierno”, agregó.

Asimismo, la secretaria de Estado dijo que “nosotros entendemos que frente a estos temas, los partidos tienen sus propios posicionamientos, independientemente de que la política internacional la fija el Presidente. Yo creo que todos comprendemos eso, tanto los partidos como la ciudadanía, y, por lo tanto, la política internacional no va a moverse porque unos pueden ser más críticos u otros apoyen”.

“También entendemos que los partidos tienen sus procesos deliberativos y colectivos para sancionar las posiciones, y en eso no nos ponemos ansiosos”, cerró Vallejo.