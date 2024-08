“Me pusieron discos de titanio, estoy casi como Ironman (...) Ahora recuperé la movilidad”

El bailarín Fabricio Vasconcelos vivió momentos de tensión el miércoles pasado mientras se dirigía a la Clínica Santa María, donde iba a someterse a una intervención quirúrgica en la cervical.

Este procedimiento, el primero al que se sometió en su vida, lo llevó a confesar a su esposa, Mariela Román, sus temores más profundos e incluso darle instrucciones sobre qué hacer en caso de que algo saliera mal.

El motivo de la operación se remonta a un accidente que el integrante de Porto Seguro sufrió semanas atrás mientras recorría cerros en Colina con su motocicleta, una Husqvarna TE 300 I del 2023.

Tras la caída, Fabricio fue diagnosticado con un esguince cervical que le provocó la parálisis temporal de la mitad de su cuerpo. “Fue heavy”, comentó a LUN, y aunque recuperó la movilidad, su brazo derecho quedó afectado, funcionando solo en un 60%.

Esto lo llevó a buscar múltiples opiniones médicas hasta que dio con el neurocirujano Felipe Luna, quien le recomendó someterse a una cirugía para evitar un daño permanente en su nervio.

Debía operarse sí o sí

La operación no era opcional si quería evitar que el daño en su nervio fuera irreversible. “En agosto tenía casi 20 eventos. Estuve entre exámenes, entrando y saliendo de la clínica y viajando, me recetaron medicamentos para poder soportar el dolor”, explicó el integrante de Porto Seguro.

Con todos sus compromisos profesionales finalizados, decidió priorizar su salud y someterse a la intervención. “Me quería operar porque no aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho. No podía hacer deportes ni gimnasio. Me sentía muy mal. Necesito realmente retomar todo lo que hacía antes: entrenamiento, deportes, eventos... mi vida”, relató.

La cirugía, según detalló, consistió en la colocación de discos de titanio en su columna cervical. “Estoy casi como Ironman. Fue como sacar una hernia”, bromeó. Tras la intervención, el bailarín experimentó una mejora significativa en su movilidad, aunque aún tiene limitaciones con su brazo derecho.

“Ahora recuperé la movilidad para comer, cepillarme los dientes, mover la boca. Gané nuevamente ese movimiento. Hasta ayer (miércoles) no podía hacerlos. Ya no me molesta el cuello, que no podía moverlo ni para adelante ni para atrás, como si tuviera torticolis. Esos dolores no los tengo más. Me duele un montón el cuello porque tengo la intervención, los puntos y porque me intubaron”, contó.

A pesar de los avances, su brazo derecho todavía no ha recuperado completamente su funcionalidad. “Con el brazo, estoy esperando. Todavía no puedo levantarlo hasta el cielo. Todavía no puedo hacer ‘La danza da maozinha’ ja ja já. Durante 20 eventos bailé con la mano mala, la gente no entendía nada, de que bailaba con la mano muerta, como suelta. Fue muy chistoso”, expuso.

Su recuperación

La estancia de Fabricio en la clínica no será prolongada, y una vez en casa, deberá guardar reposo durante al menos una semana debido a los puntos en su garganta. Posteriormente, en tres semanas, comenzará la fisioterapia para recuperar la fuerza y movilidad en su extremidad lesionada.

Los médicos son optimistas y creen que se recuperará rápidamente gracias a su buena condición muscular, aunque él admitió que ha perdido aproximadamente 6 kilos de masa muscular, especialmente en su hombro derecho.

Respecto a sus compromisos laborales, el bailarín señaló que “me di dos semanas de recuperación para retomar los eventos. Si me preguntas, me dieron un mes de descanso, pero tengo compromisos en septiembre. Dejé esas dos primeras semanas sin nada, porque me podía operar y no me quiero perder las Fiestas Patrias. En 15 días debería volver a mis actividades”.

Finalmente, Fabricio decidió alejarse de la motocicleta y otros deportes que puedan poner en riesgo su salud. Luego de sufrir dos accidentes importantes en un año, uno en 2023 que le lesionó la rodilla y el reciente que le provocó la lesión cervical, tomó la decisión de vender su motocicleta y su bicicleta de cerro.

“Venderé todo lo que me causa daño y comenzaré a practicar tenis, que era lo que jugaba antes. Moto nunca más. Tenía un poco de dudas de si volvía a andar, pero no, no lo haré”, concluyó.