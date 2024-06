“La ‘estrategia’ era sacarnos a nosotros”: Exintegrante de Porto Seguro afirma sentirse traicionada por regreso del grupo de axé

No para la contraversia por el regreso de Porto Seguro sin varios de sus más icónicos integrantes. La agrupación de Axé volvió, pero sin Cherry, Fran e Indio. Y los tres brasileños lejos de quedarse callados, manifestaron su molestia debido a su exclusión de la banda.

La polémica partió meses atrás, cuando Indio Costa expresó su enojo por no ser considerado por sus excompañeros en Porto Seguro para el regreso de la banda. “Para nosotros es un tema superdelicado, pues no soy el único involucrado y discriminado”, afirmó en conversación con ADN.cl.

“Cherry y Fran también son parte importante del grupo Porto Seguro y desde el principio son las únicas dos integrantes que, junto a mí, siempre hicimos parte del grupo. Un tema es la discriminación, pero la mayor decepción es que tus supuestos amigos te den la espalda por ambición”, añadió Antonio de Araujo Costa, más conocido como “Indio”.

El enojo de Franciane Brandao

Y, hasta el momento, una que había mantenido un perfil bajo ante el regreso de Porto Seguro sin ella, era Franciane Brandao, la querida “Fran”. Sin embargo, ese cambió en una reciente entrevista con Página 7. “Aunque estoy triste con todo esto, no tengo por qué no hablar y no quiero que la gente piense que yo no quise estar, porque los fans me escriben creyendo eso”, dijo al comienzo.

Luego, la exponente del axé afirmó que el regreso de la banda se planificó durante todo un año, pero se excluyó a algunos exintegrantes. “Hubo una traición y no fui yo quien la hice”, aseguró.

Por otra parte, a través de su stories, Fran manifestó: “La Judas dijo que Porto Seguro estaba muerto y nadie pescaba”. Y enseguida, en otro post, Fran aseguró que ella quiso llegar a Spotify con la música de la banda axé, pero, la que excompañera que define “judas”, no quiso y no se lo permitió argumentando una “estrategia”. “Yo solo no sabía que la ‘estrategia’ era sacarnos a nosotros”, cerró.