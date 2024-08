Daniella Campos confiesa sentirse tentada por millonaria cifra para sumarse al próximo reality de Canal 13

Tras ser desvinculada del programa Sígueme a mediados de julio, donde se desempeñaba como panelista, Daniella Campos se encuentra evaluando una nueva propuesta laboral en la televisión que despertó su interés.

Durante una reciente aparición en el programa Zona de Estrellas, la exmodelo reveló que recibió una oferta para integrarse al nuevo reality show de Canal 13, Palabra de Honor. “Me contactaron tanto para el anterior como para este”.

“Me recomendaron que me fuera de vacaciones y lo meditara. Me tomé las vacaciones, pero realmente no lo pensé mucho en ese momento, aunque ahora lo estoy considerando”, añadió.

Además de ella, otros personajes del espectáculo que han sido contactados para unirse al reality Palabra de Honor incluyen a Nano Calderón, Cata Pulido, Fanny Cuevas y Francisco Kaminski.

La millonaria paga que obtendría por cada día en el encierro

Daniella Campos no reveló detalles específicos sobre la oferta económica, pero sí mencionó que le propusieron un pago diario, con la posibilidad de participar durante un mes. Sin embargo, dejó en claro que su decisión depende en gran medida de su situación familiar.

“Lo máximo que podría participar es un mes porque tengo una hija pequeña, no me imagino estar ausente durante tres meses”, explicó la periodista.

Los panelistas de Zona de Estrellas mencionaron que, en general, los participantes de estos realities suelen recibir una cifra cercana a un millón de pesos diarios. A pesar de esto, la exmodelo expresó su preocupación por el riesgo asociado a participar en este tipo de programas.

“Por esa cantidad mínima, yo no participaría. El riesgo es demasiado alto. Hay personas que han ingresado a estos programas y han perdido todo”, declaró.

Aunque aún no ha tomado una decisión final, la expanelista de Sígueme señaló que está sopesando la oferta. “Ahora que estoy sin trabajo, no es algo que descarte”, bromeó durante la entrevista.

Finalmente, Daniella Campos reflexionó sobre esta oferta, considerando su edad y la etapa de vida en la que se encuentra. “Estoy a punto de cumplir 48 años, y siento que esta oportunidad es ahora o nunca”, concluyó.