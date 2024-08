Ministra Tohá por posible opción de candidatura presidencial: “Se va a decidir en su momento”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que le gustaría darle continuidad al trabajo que se ha realizado durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, sin descartar un posible liderazgo en el ámbito presidencial.

Desde la región de La Araucanía, donde el Gobierno se encuentra realizando una gira, la secretaría de Estado conversó con Radio Camila sobre los avances en materia de seguridad que ha tenido su cartera.

Fue en ese momento en que se le consultó si le gustaría darle continuidad a este esfuerzo y trabajo, a lo que la ministra respondió: “Absolutamente, me gustaría”.

Respecto a si estaría dispuesta a liderar dicha continuidad, Carolina Tohá expresó que eso “no lo puedo decir, porque se va a decidir en su momento, y el trabajo que me toca cumplir, que son responsabilidades en temas muy complejos, si yo llego a distraerme por otros cálculos (...) no lo voy a poder hacer bien”.