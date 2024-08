Presidente Boric se despliega por La Araucanía en medio de críticas por ausencia de anuncios en materia de seguridad

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric no ha dado un mensaje en materia de seguridad, el tema ha sido bastante polémico en la macrozona sur. Esta situación ha generado que varios parlamentarios optaran por restarse de participar de las actividades junto al mandatario en la región de La Araucanía.

Por su parte, el presidente del Senado, José García Ruminot, manifestó que no sólo se necesitan leyes para enfrentar la seguridad, sino que también falta gestión por parte de las policías. “Hay una agenda legislativa importante y yo espero que pronto sea realidad el Ministerio de Seguridad”, señaló.

“El fortalecimiento del Ministerio Público, todo eso es necesario. Yo no podría decir que no se requieren más leyes, pero eso no reemplaza el accionar de la policía, no reemplaza las tareas preventivas que se tienen que llevar adelante y que, claramente, no se están realizando”, agregó.

Cabe mencionar que, el viaje del Presidente Boric, se da en el marco de la recta final del trabajo que realiza la Comisión por la Paz y el Entendimiento. El director ejecutivo de esta instancia, Victor Ramos, afirmó cuáles serían los avances de este trabajo que se encuentra actualmente en la fase de diálogo.

“Uno de los principales temas que está al centro de las bases que suscribe todos los partidos políticos es encontrar un diagnóstico sobre el problema de tierras y cuáles serían las propuestas viables para el Estado. Nadie está pretendiendo crear ningún tipo de expectativa falsa”, indicó.

Finalmente, el pasado martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo una reunión con varias autoridades para preparar el Plan de Prevención y Fiscalización para Fiestas Patrias. En ese contexto, se refirió a la ola de homicidios, argumentando que “es un error ver la evolución de los homicidios, viendo los homicidios por día”.