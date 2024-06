Partió confeccionando una mochila, alcanzó el reconocimiento y lo perdió todo: la historia de Reinaldo Lippi, el fundador de la marca outdoor

Esta semana el empresario chileno Reinaldo Lippi, fundador de la empresa de ropa y accesorios outdoor Lippi, volvió a la palestra luego de subir un video a redes sociales pidiendo que no le reclamaran más a él por los fallos en los productos que llevan su apellido.

Y es que el ideólogo de la propuesta, que partió haciendo mochilas artesanales y vendiéndolas a conocidos, desde 2013 que no tiene relación con la sociedad que formó.

¿La historia del ascenso? Se remonta al año 1985. “Lippi partió por una cuestión de comer. Había que comer en una época extremadamente dura y me quedé sin trabajo planteó durante una entrevista en el canal de Francois Pouzet en YouTube (disponible pinchando aquí).

“Yo como hacía montaña y me hacía el equipo y me quedaba más o menos bonito, tenía que vivir de algo”, siguió sobre los orígenes de la marca. “No tenía ninguna pretensión de ser un compañía grande ni mucho menos, pero desde que empecé nunca más faltó la comida en mi casa”, comentó.

Con el pasar del tiempo, logró hacerse un nombre a la par de otras insignes del rubo como North Face o Patagonia. De hecho, admiraba a esta última.

Claro que en 2004, y según consigna La Tercera, Lippi intentó dar un salto al asociarse con la intensión de mutar de un taller a una empresa. Un punto que derivó en desacuerdos y problemas varios, e incluso en cierto punto solo recibía cerca de $250 mil pesos de sueldo.

“Son productos famosos, pero era una maquinaria, yo tenía otras ideas”, dijo al medio. “Yo quería un espacio de trabajo donde la gente fuera feliz (...) Si una compañía vende miles de millones ¿Cómo no se le va a pagar más del promedio a un trabajador? Son cosas que no entiendo”, planteó.

Precisamente aquel tramo de la aventura la definió como estresante. Y si bien estaba marcada por constantes viajes al continente asiático, lo cierto era la situación se volvió irrecuperable en Lippi. “Caí en manos de delincuentes del peor nivel, me metí a un mundo donde si no estás con un abogado, te cagan”, expresó a The Clinic en 2017.

Así llegó 2013 y aquello marcó la salida de él y una socia. “Era como nuestro hijo. Perdí a mi ‘hijo’”, dijo revelando que en 2017 fue contactado nuevamente para reintegrarse a la empresa, pero se negó.

“No le hice caso a mi abogado. Yo no me equivoqué en buscar en asociarme, pero sí en la elección de los socios”, explicó. “Tienes dos opciones, o te vas llorando por la vida, o te paras. Y yo creo que me he parado bastante bien”.