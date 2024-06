Han pasado varios años desde que Reinaldo Lippi fundó la empresa de vestimenta outdoor Lippi. Una compañía de ropa para salidas y viajes, que suma decenas de tiendas a nivel nacional, además de llegar a países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y algunos en Europa. Es una de las marcas más exitosas en su rubro, compitiendo codo a codo con Patagonia y North Face.

Sin embargo, desde hace 10 años que Reinaldo Lippi, el creador e ideólogo de la compañía (que incluso tiene su apellido), no forma parte de la empresa. Aunque, a pesar del tiempo que lleva distanciado de esta marca, todavía este emprendedor chileno es blanco de reclamos por las fallas en los productos de Lippi.

De hecho, en este frío y lluvioso otoño, son muchos los productos de la empresa Lippi que han sido criticados en redes sociales y denunciados a través de Sernac, a raíz de fallas y otros problemas relacionados a su calidad. Y entre estos reclamos, varios fueron dirigidos al fundador y exdirector de la compañía: el empresario chileno Reinaldo Lippi.

La solicitud de Reinaldo Lippi

Ante esta situación, el emprendedor subió un video a sus redes sociales, donde pidió que no le reclamaran más a él por fallos en los productos de una empresa de la que tuvo que salirse y no de la mejor manera. “Yo les quiero contar que hace más de 10 años que no estoy en la compañía, y, sin embargo, hasta el día de hoy me siguen llegando, este último tiempo, sobre todo, muchos reclamos”, expuso.

“Y yo les pediría por favor que esos reclamos los conduzcan por los canales oficiales de la compañía o simplemente al Sernac. Pero por favor les pido que no me lo hagan a mí más, porque estoy constantemente dando explicaciones y eso no me gusta y me da un poquito de pena”, añadió Reinaldo Lippi.