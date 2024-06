Darío Osorio y su tremenda ilusión de cara a la Copa América: “Aspiramos a lo máximo posible”

El talentoso volante de la Selección Chilena, Darío Osorio, habló en la previa del estreno de Chile en la Copa América 2024 ante Perú.

El mediocampista nacional es una de las opciones que maneja Ricardo Gareca en la titularidad de la Roja, aunque aún no hay claridad si estará desde el arranque frente a los incaicos, considerando que se viene recuperando de una lesión.

“Me he sentido bien. Lo primeros días comencé entrenando apartado, pero al paso de los días me fui integrando con el grupo. Ya estoy entrenando normal y me he sentido bien físicamente”, comenzó diciendo.

Tras lo anterior, se refirió a las expectativas de Chile en el certamen continental. “La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda. Aspiramos a lo máximo posible”.

En esa línea, Osorio agregó que “tenemos rivales muy duros, pero nosotros haremos lo nuestro y queremos lograr los tres puntos en los tres partidos”.

Finalmente, tuvo palabras sobre su gran presente. “Es un lindo momento. Uno siempre sueña con hacerlo lo mejor posible con tu selección y es a lo que aspiro”, cerró.