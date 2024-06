“Me cansé un poco...”: Gary Medel dispara contra Vasco da Gama y revela el factor que provocó su llegada a Boca Juniors

Gary Medel se alista para hacer su reestreno con Boca Juniors. El defensa chileno ya fue presentado como refuerzo del “Xeneize” y se espera que este miércoles juegue ante Almirante Brown por los dieciseisavos de la Copa Argentina.

En la previa de dicho encuentro, el “Pitbull” conversó con El Canal de Boca y reveló el factor que produjo su salida de Vasco da Gama, además de aclarar que arribó al club argentino para ser titular y no suplente.

En primera instancia, Medel comentó que: “Vengo a entregar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Mi primera etapa fue muy linda, de mucha experiencia. Gané bastante viniendo acá, el fútbol argentino es extraordinario y me hizo ganar muchas cosas positivas”.

Consultado por cómo se gestó su llegada a Boca, indicó que: “La relación con Román (Riquelme) siempre fue muy abierta. Hablábamos de fútbol, de la familia y siempre que alguien venía para Argentina y quería conocer La Bombonera, me daba la posibilidad. Siempre fue algo muy cercano”.

“Después la venida para acá fue en un momento en que me dejaron de un momento a otro sin saber por qué me sacaron del equipo (Vasco) y me cansé un poco en ese sentido”, agregó, apuntando contra el cuadro de Río de Janeiro.

En ese sentido, Gary Medel señaló que: “A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera… He tenido la suerte de jugar siempre de titular y es lo que más me motivo de venir a Boca”.

“Sabemos el club gigante que es esto, y tuvimos la primera conversa y se llegó casi a un acuerdo inmediato. Un acuerdo y feliz de estar aquí”, sentenció el histórico de La Roja.