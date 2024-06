“Caí en algo tan bajo...”: Coté López revela que conversó con Diego Jiménez para solucionar polémica familiar

Recientemente, Coté López abordó la controversia surgida con Diego, el hijo mayor de su esposo, Luis Jiménez. En respuesta a las acusaciones de su hijastro, quien afirmó que la empresaria lo había alejado de su padre, ella aclaró su postura y negó haber contribuido a dicha separación.

Durante una sesión de preguntas en sus redes sociales, Coté López respondió a la inquietud de sus seguidores sobre su relación con Diego. “Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error”, explicó.

Coté compartió lo doloroso que fue para ella enfrentarse a esta situación. “Si me dolió mucho, fue algo que jamás esperé. En 18 años nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí, porque no me conocen, así que me da igual, pero esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo”, expresó.

Y luego agregó: “Yo solo me defendí desde la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que tiene 24 años y yo 35, quizás debí ser más madura, pero ya fue, no es tema”.

Su relación con la mamá de Diego Jiménez

En cuanto a su relación con Yoyi Riveros, la mamá de Diego Jiménez, Coté López aclaró que no existe ningún problema entre ellas, a pesar de que la mujer haya defendido a su hijo públicamente.

“Sí, hubo un momento en el que le pedí disculpas por algo que dije, donde la incluí erróneamente y conversamos mucho durante todo el problema y está todo bien entre nosotras como siempre. Es una persona super madura e inteligente”, concluyó.

