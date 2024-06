Raúl Figueroa y gira presidencial en Europa: “Creo que el Partido Comunista nos va a meter en muchos problemas de relaciones internacionales”

La relación entre el Gobierno y el Partido Comunista (PC) se ha visto tensionada en la última semana, a propósito de los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a las relaciones internacionales con otros países.

En concreto, desde el partido oficialista calificaron como “desproporcionadas” las críticas del Mandatario a las instituciones en Venezuela, luego de que señalara que en el país liderado por Nicolás Maduro las instituciones “están deterioradas”.

Posteriormente, el jefe de Estado respondió al PC, afirmando que “el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos dejaron su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya más de que discutir”.

Sobre toda esta polémica se refirió el exministro de Educación y panelista de País ADN, Raúl Figueroa, quien en el espacio expresó su “preocupación” por el rol del PC en las relaciones internacionales del país.

“A mí me preocupa más la posición interna en la que queda el gobierno, y el extrañísimo, por decirlo de alguna manera muy elegante, rol que está jugando el Partido Comunista en las relaciones exteriores de Chile”, partió señalando.

“Creo que es muy grave el nivel de captura que intenta hacer el Partido Comunista chileno de las relaciones exteriores nacionales. Y creo que va a tener efectos, sobre todo lo de Venezuela”, prosiguió.

En esa línea, Figueroa apuntó que “el presidente del PC, Lautaro Carmona, no deja pasar ninguna oportunidad de desmarcarse de lo que hace nuestro país en materia de relaciones exteriores, y de marcar al Presidente de Chile en la forma en que se está comportando”.

“Creo que esto es grave, y puede traer consecuencias muy complejas, porque lo de Ucrania lo vemos más lejos, por razones obvias, pero lo de Venezuela está muy cerca, tiene efectos directos en el narcotráfico, en el crimen organizado, y, por tanto, me preocupa muchísimo que el efecto dentro de Chile, que cada vez que el presidente Boric o la cancillería dan una señal clara y que toca de alguna manera la oreja, de una manera muy rara, del PC, porque a estas alturas es una especie como de relato de Guerra Fría, una cosa muy difícil de entender”, afirmó.

Finalmente, el exministro de Educación aseveró que “el Partido Comunista creo que nos va a meter en muchos problemas de relaciones internacionales que se van a ver reflejados en problemas graves en Chile, y creo que eso es muy complejo”.