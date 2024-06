“Hermoso”: emprendimiento de extenista número 1 de Chile es elogiado por Elon Musk

Fue número 1 de Chile en 2014 y hoy su emprendimiento es comentado por importantes magnates del mundo. O al menos así lo compartió el extenista nacional, Hans Podlipnik, quien dejó el mundo del deporte para dedicarse a los bienes raíces, quien compartió un emocionante mensaje dejado por Elon Musk a su empresa.

Fue en noviembre del 2019, a través de una carta, que el chileno dio a conocer que dejaba el mundo del tenis nacional. “Llegó el momento de decir adiós al tenis profesional. Ha sido un largo camino, lleno de momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Si algún día alguien me hubiera dicho que recorrería más de 75 países en el mundo, que jugaría todos los Grand Slams, las olimpiadas y que además tendría el honor de representar a mi país en la Copa Davis, no me lo hubiese creído”, indicó en la misiva.

“Me retiro con la conciencia tranquila de que di todo de mí y que ahora llegó el momento de tomar otro rumbo. Gracias a todos por darme tanto”, sumó el extenista dejando claro que su vida profesional tomaría nuevos aires.

“Hermoso”

Y del tenis, Podlipnik pasó a los bienes raíces, construyendo casas de lujos en Estados Unidos, bajo el nombre de Earthlightvillas.

En concreto, fue este emprendimiento del chileno el que fue elogiado por Elon Musk, quien con un simple mensaje calificó de “hermosa” una de las construcciones dadas a conocer por redes sociales.

“Muy orgulloso de ver que Elon Musk reconoce nuestro proyecto :) grande Elon”, escribió Hans Podlipnik en su Instagram. Es más, en conversación con ADN, el exdeportista explicó: “Este proyecto lo empezamos en el 2021, cuando me mudé aquí a Seattle, era lo que yo quería hacer después del tenis, y construimos estas cabañas de lujo, ultramodernas, en las montañas, en lugares muy remotos, como una atracción, para la gente que quiere esa sensación de estar en un lugar remoto, pero tener todos los lujos del día a día, y usamos el internet de Elon Musk”.

“Cuando se quedó un empleado de SpaceX aquí con nosotros, me preguntó si nos gustaba el internet de Starlink, y le dije que funcionaba increíble, que nos encantaba, y le dije que cuando se fuera, si tenía alguna foto, que la comentara con Elon, y eso hizo, y después Elon posteó en Twitter, le dio like a la foto”, agregó.