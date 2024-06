Armie Hammer se refiere por primera vez a acusaciones de canibalismo y abuso en su contra: “Estoy agradecido”

En una entrevista reciente, el actor Armie Hammer abordó las múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada y los rumores sorprendentes que rodearon su vida en los últimos años, expresando gratitud por haber pasado por ese difícil período.

El artista estadounidense, conocido por su papel en Call Me By Your Name, se refirió a las acusaciones de violación y comportamiento abusivo hechas por una mujer identificada como Effie en 2021, las cuales él ha negado consistentemente.

En conversación en el podcast “Painful Lessons”, Hammer destacó que, a pesar de las adversidades, ha encontrado una perspectiva de agradecimiento: “Sea lo que sea que la gente haya dicho, sea lo que sea que haya pasado, ahora estoy en un lugar de mi vida donde estoy agradecido por cada parte de ello”.

Uno de los aspectos más controvertidos que rodearon al actor fueron los rumores de canibalismo, provocados por capturas de pantalla de mensajes gráficos compartidos en redes sociales. El artista comentó con sorpresa y humor: “La gente me llamaba caníbal y todos les creían. Ahora puedo mirarlo con una sensación de distancia y perspectiva y pensar, ‘Es hilarante’. Fue bizarro”.

A pesar de mantener que todas sus relaciones fueron consensuales, Hammer enfrentó consecuencias significativas en su carrera profesional. Fue abandonado por su agencia de actuación y perdió varios roles importantes en Hollywood. Respecto a su situación actual, el estadounidense reveló que su carrera “está en ninguna parte”, pero está contemplando un nuevo comienzo en la escritura, con planes de desarrollar un guion.