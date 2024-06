Ángela Vivanco catalogó de“exceso de buena fe” las gestiones de su pareja en designación del Fiscal Nacional

Ciper reveló que Gonzalo Migueles, pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco, realizó gestiones durante procesos de nombramientos que pasan por el Poder Judicial: como la última nominación de fiscal nacional y la del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.

El fiscal Carlos Palma confirmó al medio investigativo, que envió al celular de Luis Hermosilla un “pantallazo” con un diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco. En los mensajes, Migueles le habría ofrecido un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte.

Durante la jornada, la ministra Vivanco se refirió a la polémica, calificó como “un exceso de buena fe” las gestiones que habría hecho su pareja Gonzalo Migueles con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

“Son mensajes personales de él. Aquí ha habido un exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte. El resto me parece a mí que va a haber acciones en este caso, por lo cual no me corresponde pronunciarme a mí porque no fue en un entorno que yo tuviera participación”, dijo la ministra de la Corte Suprema.

“Acá ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no de influencia ilegítima, sino de tratar de darle una información que pidió (...) Es cuando tú actúas de buena fe y tratas de ayudar a una persona que te lo pide y esa persona lo toma y lo maneja como si fuera un mensaje…”, agregó Vivanco.

Con respecto a su relación de Migueles, la ministra aseguró que “una cosa es lo que hace una persona y otra lo que hace otra. En mi familia ninguno de ellos es funcionario público, ninguno tiene un puesto público, ninguno trabaja para el Poder Judicial y las relaciones de amistad que tienen, o los consejos que dan o las opiniones que vierten, son a título personal y no me involucran”, publica T13.

“Yo en conversaciones personales de mi pareja o de mi familia no tengo ninguna noticia. Ni pregunto ni estoy inmiscuida en eso porque no me corresponde. De la misma forma es que mis temas no son tema en mi familia. Yo tengo muy separada las aguas”, añadió.

Con respecto al involucramiento de Luis Hermosilla en el caso, Vivanco sostuvo que “conozco hace muchos años a Luis Hermosilla y a su hermano, tengo la mejor opinión de él, y tuve muchas conversaciones con él, pero Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación. Yo postulé por mérito y afortunadamente apoyó mi postulación”.

“Creo que hay una situación que involucra una cierta animosidad al Poder Judicial. Esto lo siento mucho porque creo que no se le hace ningún favor a la administración de justicia”, finalizó.