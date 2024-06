“Vamos a intentar acelerar un poco”: Jorge Almirón pide foco en Colo Colo para sumar refuerzos de cara al resto del año

Santiago

Ya que en Colo Colo tendrán que esperar hasta el jueves para jugar en su debut por la Copa Chile, ante los problemas en Concepción, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, debió enfrentar las consultas ante el mercado de fichajes del club.

“No tuvimos charlas, salvo ahora tras la conferencia con el presidente y Morón para ir afinando algunas cosas. Todavía queda mucho tiempo. El mercado es difícil, hay un parate, viene Copa América. Son tiempos difíciles para contrataciones, trato de tener paciencia. Se ofrecen muchos jugadores, aparecen en los medios, pero tengo que ser cauteloso en hablar de nombres específicos. A partir de ahora vamos a intentar acelerar un poco esto”, explicó, sin ahondar demasiado ante el hecho de que Luciano Cabral se vaya finalmente a Everton.

“Siempre hubo especulación de la prensa. Hay algunos nombres que vi con la directiva. Cabral es un jugador que ha andado bien en el torneo, los directivos saben mi evaluación, pero el mercado se hace complejo para que lleguen pronto. Depende casi siempre de la elección del jugador. Conozco este tiempo de mercado, la directiva está haciendo su trabajo y tengo que evaluar con ellos qué nos conviene. Tenemos que jugar muchos partidos y necesitamos un plantel bastante competitivo para ver donde podamos apuntar. Uno puede tener muchos nombres, pero hay un montón de evaluaciones para tomar una decisión”, recalcó Jorge Almirón, apuntando los plazos para sumar refuerzos.

“Yo quisiera que estén mañana. Los buenos jugadores se adaptan rápido. Depende del compromiso del jugador para querer. Uno puede quererlo, llamarlo incluso y puede venir con entusiasmo, sumando por todos lados más allá de su jerarquía. Esperemos sumar un jugador lo antes posible. Tengo paciencia, en eso entiendo a los directivos y estamos juntos, es un trabajo conjunto para elegir bien y no generarle problemas al club o al plantel eligiendo mal”, dijo, asegurando que no han tenido ofertas específicas por Alan Saldivia, Esteban Pavez y Guillermo Paiva.

“No lo tomo como una alerta. Si me dijeran que hay un ofrecimiento importante por Saldivia, lo analizaría y hablaría con el jugador, pero mientras no pase eso, es bueno que se hable de nuestros jugadores, pero no hay nada concreto”, enfatizó.

Jorge Almirón y su visita a La Roja

El DT de Colo Colo valoró las citaciones de Brayan Cortés, Esteban Pavez, Marcos Bolados y Cristian Zavala a la Copa América. “Es un orgullo tener jugadores citados del equipo, los felicito, me pone muy contento. Se abre una oportunidad para otros muchachos, a los cuales la única forma de saber para qué están es jugando. Tendrán posibilidades algunos que no vienen jugando tanto, el reglamento lo pide”, expresó, considerando que no podrá contar con ellos en Copa Chile.

Además, analizó lo que vio en el Nacional, pues estuvo en las tribunas para el amistoso con Paraguay. “Me gustó el juego en general de la selección. Queríamos traer a Dávila estando en Rusia, lo conozco de León, pero decidió quedarse allá”, reconoció, junto con no entregar demasiadas alabanzas a un Mauricio Isla que suena para llegar a Pedreros.

“Isla viene de una buena temporada en Independiente. No voy a descubrir nada, por algo es jugador de selección. Tenemos que evaluar bien y traer jugadores que vengan a sumar. Tenemos tres laterales, pero si viene a mejorar lo que tenemos uno lo piensa. Traer por traer no sirve. Depende de los nombres”, concluyó en el Monumental.