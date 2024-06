“No tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar”: Nicolás Jarry reconoce problemas físicos que ponen en duda su participación en Wimbledon

Santiago

Este viernes, Nicolás Jarry presentó a uno de sus nuevos auspiciadores, la marca de autos eléctricos BYD, instancia en la que, pese a su buen ánimo, reconoció las complejidades físicas que ha sufrido luego de sufrir la inflamación en uno de sus oídos.

La infección viral le impidió tener balance, cuestión que lo tiene complicado para retomar el alto rendimiento. “Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona. Estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor”, explicó ante la consulta de ADN Deportes.

Por lo mismo, su participación en Wimbledon es incierta. “Me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día”, expresó, confiando en estar en mejores condiciones para los Juegos Olímpicos.

“No corre riesgo mi participación, no debería. Uno nunca sabe qué te va a traer el futuro, pero estoy tranquilo, contento. Tengo que hacer las cosas muy bien en la preparación física, llevo dos semanas en cama y tres sin hacer ejercicio”, recalcó un Nicolás Jarry, confiado en aprovechar la experiencia que les dejará la capitanía de Nicolás Massú en París 2024.

“Vamos a ser tres ahí empujándonos para hacer lo mejor posible. Tener a Nico siempre es especial, suma, son muy entretenidas las semanas de Copa Davis con él. Son más emocionales y Nico sabe usar toda esa energía extra a su favor, es lo que hemos ido aprendiendo con él. Siempre suma tenerlo cerca tuyo en algunas semanas del año”, concluyó Nicolás Jarry.