Este jueves 13 de junio, se cumplen 10 años del triunfo de Chile por 3-1 ante Australia en su debut en el Mundial de Brasil 2014, que tuvo a Jorge Valdivia como uno de los protagonistas al anotar el segundo gol de La Roja.

Al respecto, el otrora volante nacional recordó su tanto en Los Tenores y realizó una desconocida confesión. “Justo esa semana o en el mismo partido lo habíamos conversado con Jean (Beausejour) que los dos podíamos hacer un gol en el mismo Mundial. Jean tenía el de Sudáfrica (2010) de suerte, pero gol igual”, inició comentando.

“Fue un día muy especial, emocionante. Cada vez que llega la fecha es un poco lo que pasa con las grandes conquistas que ha tenido el fútbol chileno, y en lo personal fue lindo momento, un golazo”, añadió.

En esa línea, valoró: “Lo difícil para nosotros como jugadores de acá de Chile jugar un Mundial, porque se hacen complejas las Clasificatorias. Entonces tener la oportunidad de haber jugado dos y en uno haber hecho un gol, es algo que pocos lo pueden contar”.

Además, Jorge Valdivia reveló una deuda pendiente con Jorge Sampaoli: “El único pero que me queda después de ese partido, es que me sacó de los partidos contra Holanda y España. Yo sentía que más allá del gol, quizás no hice un gran partido, pero hice un partido promedio dentro de lo que Sampaoli me había pedido.

“Ahora, el cariño, la admiración y el respeto no cambian. Pero si es lo único que me duele de ese día. Nunca me explicó por qué me sacó, pero tampoco tomé esa iniciativa. No soy de esos jugadores que piden explicaciones del porqué no juego”, agregó.

Por último, reconoció que: “Esa alegría de haber hecho un gol, de ganar en el debut y de estar jugando un Mundial en el país donde más respeto siento que tengo, después los partidos siguientes no los pude jugar. Es una espina que tengo clavada y algún día lo conversaré con Sampaoli”.

Revive el gol de Jorge Valdivia ante Australia en el Mundial 2014