“El jugador quiere venir”: DT de Everton reconoce avances para llegada de Luciano Cabral

Luciano Cabral ha sido el protagonista del mercado de pases en el fútbol chileno. El volante dejará Coquimbo Unido tras firmar con el Grupo Pachuca y jugará el segundo semestre en Everton de Viña del Mar antes de partir a México.

Sin embargo, el traspaso del jugador de 29 años sigue dando que hablar. Según informó ADN Deportes, los “Piratas” presentarán una demanda contra los “Ruleteros”, debido a que la idea era que el futbolista no jugara en ningún otro club nacional.

Al respecto, Esteban Solari, entrenador de Everton, habló sobre el tema durante este jueves en conferencia de prensa y, aunque no confirmó el fichaje, dejó entrever la llegada de Cabral es inminente.

“Todos sabemos de qué clase de jugador hablamos. Es importante que la gente sepa que la dirigencia apunta a traer jugadores de jerarquía y en el caso de Luciano, estaríamos muy felices de incorporarlo”, comentó el DT.

“Obviamente, todo a su debido tiempo. Es importante que se cumplan los pasos como la firma de contrato y la revisión médica. Hay que ser muy precavidos en esto, porque él está saliendo de un club, y llevar todo adelante de la mejor manera para poder contar con él. Sería un privilegio poder tenerlo con nosotros”, agregó.

En esa línea, Solari indicó que: “Sé que están las negociaciones, que está todo llevado adelante. Después está el papelerío, intenciones de otra gente de retenerlo, que lleva tiempo. Eso tiene que ver con la parte legal y yo no me meto. Me concentro en que hay intenciones de traerlo, que el jugador quiere venir, y que queremos recibirlo lo antes posible”.