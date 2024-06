Jorge Valdivia reveló nuevos antecedentes del choque de Arturo Vidal el 2015

Poco menos de nueve años han pasado desde que Arturo Vidal sumó un nuevo oscuro capítulo de indisciplina en la Selección Chilena: en plena Copa América 2015, chocó en estado de ebriedad tras volver del Casino Monticello.

La Roja había derrotado a Ecuador y empatado con México en el Grupo A, por lo que Jorge Sampaoli decidió darle descanso al plantel. Sin embargo, Arturo Vidal tomó la mala decisión de pasarlo con familiares y amigos y la historia es conocida: chocó y estuvo cerca de quedar fuera de la convocatoria en plena disputa del torneo.

Han pasado los años y, de vez en cuando, se revelan nuevos detalles. En esta oportunidad fue Jorge Valdivia, volante de la Selección Chilena en ese torneo, quien vivió la interna del plantel ante el hecho de indisciplina del mediocampista.

“Nuestra única preocupación era Arturo. No recuerdo si fue con (Jorge) Desio o Seba (Beccacece), le decíamos ‘hay que apoyarlo, que ni se piense en sacarlo de la selección’”, comentó el volante en conversación con ESPN Fútbol Show.

Agregó recordando la actitud de Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico ”no sé si dudaron de su continuidad. Me atrevería a decir que no, porque Arturo y Sampaoli tenían muy buena relación, había mucha conexión entre ambos”, dijo.

“Más allá de la importancia que tenía en ese plantel en lo futbolístico o en el camarín, siento que Sampaoli entendió que sacándolo de la Selección sí nos podía generar algo negativo, que iba a significar que nos desestabilizáramos”, complementó el ‘Mago’.

Cerró alabando la decisión de Sampaoli: “ahí estuvo la virtud de Sampaoli y del plantel que estaba en la Selección de decir ‘nos ponemos al lado, hombro con hombro y vamos para adelante’”, finalizó Jorge Valdivia.