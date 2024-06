Inicia juicio oral contra Eduardo Macaya: Fiscalía pide 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual reiterado

Durante esta mañana, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando se dio inicio al juicio oral contra Eduardo Macaya Zentilli -padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya- por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores.

Recordar que el hombre de 71 años fue formalizado en junio de 2023, quedando en prisión preventiva. Pero un mes después, se revocó dicha medida cautelar y se le decretó arresto domiciliario total, tras pagar una fianza de $150 millones.

Y en la audiencia de preparación del juicio oral, realizada en abril, Macaya Zentilli negó las acusaciones en su contra: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

Finalmente, la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins solicitó 12 años de cárcel para el hombre.