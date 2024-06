“Voy a filtrar lo que me hizo Luis”: Exnuera de Mago Jiménez cumplió y publicó polémico audio de Coté López

Coté López está en el ojo del huracán, protagonizando una pelea épica con el hijo de Luis Jiménez, Diego, y su exnuera, Javiera Vidal.

La rubia es acusada por los jóvenes de haberlos sacado de su vida, debido a diversos problemas que tendrían que ver, mayoritariamente, con la infidelidad y quiebre que tuvo con el futbolista hace algunos meses.

De hecho, la modelo no habría querido que su marido se viera más con su retoño. “Sí, es verdad que le pedí a Luis no salir más a carretear con él de noche, no me parece tan terrible, ya que existe un rol de padre y otro de hijo”, dijo ella al defenderse.

Incluso, la dueña de los cosméticos Cló arremetió contra Javiera, la expareja de Diego, indicando que ya “no somos amigas, le dijeron un par de tonteras y le bajó la locura creyendo que fui yo. YA! Ya tienes la fama que tanto querías. Espero estés contenta, que intentando ensuciarme filtrando estupideces les rompieron el corazón a mis hijas y eso es IMPERDONABLE”.

La arremetida de exnuera contra Coté López

Frente a esto, Diego le contestó a Coté que “por más que los querían convencer de que no pasó, a mi papá sí lo hicieron escoger entre verme o no”.

Mientras, Javiera indicó que en sus redes “¿le van a creer a una persona capaz de ensuciar la imagen de su marido para salvarse ella? “.

Acto seguido, y tal como había prometido, filtró un audio de la blonda, donde efectivamente se le escucha decir a una posible amiga que “te juro por Dios hue… antes de juntarme con el hue.... , antes de cualquier hueá, ‚dije ‘sabí qué, voy a filtrar la hue… que me hizo Luis’, como la amiga que llamó a Infama, que Luis no era correcto. Puta me voy a poner el parche antes de la herida por si acaso, en caso de cualquier hueá, para que así se entienda el porqué si hago algo”.

Un hecho que la maniquí también contestó, justificando que, en el momento de esa conversación, con Luis “estábamos enojados. Pero dejamos todo eso atrás”.

De esta forma, el escándalo del clan de Coté López y Luis Jiménez continúa, dejando claro que las relaciones están más que cortadas y sin muchas ganas de arreglarse.