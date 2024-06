Valentina Toro reveló cuánto dinero le dan por ganar medalla en la Premier League de karate: “Te pasan un sobre con efectivo”

La destacada karateca chilena Valentina Toro reveló, a través de redes sociales, cuánto dinero recibe por ganar una medalla en la Premier League de karate, competición internacional donde ha conseguido dos preseas de oro este año.

Mediante un video que publicó en su cuenta de TikTok, la campeona panamericana partió explicando que “lo que nos paga el Gobierno, Chile, el Instituto Nacional de Deportes, por esta medalla, es cero. No nos pagan nada, no tenemos premio por logros y no nos suben la beca. Puede servir para alguna evaluación, pero solo para escribirla. Hoy soy la número 3 del mundo y el país tampoco me da nada por eso”.

En esa línea, la deportista nacional agregó que en Chile “sí me dan premios por medalla en los campeonatos específicos, que en este caso serían los Juegos Panamericanos y el Mundial de Karate”.

El monto que recibe por parte de la Federación Mundial de Karate

Tras aclarar que en Chile no le pagan por ganar medalla en la Premier League, Valentina Toro indicó que en este caso recibe dinero por parte del organizador del torneo, es decir, la Federación Mundial de Karate.

Y en cuanto a los montos, detalló que “por la medalla de oro me dieron 1.000 euros, que es un millón de pesos chilenos aproximadamente”. Cabe destacar que la chilena viene de ganar oro en Egipto y en Marruecos por la Premier League de karate.

“El segundo lugar se lleva 500 euros (500 mil pesos chilenos aproximadamente) y los dos terceros lugares se llevan 250 euros cada uno (250 mil pesos chilenos aproximadamente). Esa es la plata que nos dan por tener medallas en la Premier League”, agregó.

La karateca de 24 años también comentó cómo es el proceso para cobrar. “Cuando termina la premiación, tienes que ir con tu acreditación a una oficina y te pasan un sobre con el dinero en efectivo”, mencionó.

“Obviamente, estamos lejos del dinero que le pagan a los golfistas, tenistas o futbolistas, pero algo es algo”, concluyó la representante nacional.