Carrera presidencial: estos son todos los políticos que han manifestado su interés de competir por el sillón de La Moneda

Si bien estamos en medio de la carrera por los cargos regionales y municipales en Chile, la cual se definirá el próximo 27 de octubre, ya se mira de reojo lo que serán las siguientes elecciones presidenciales en el país.

En concreto, durante el mes de noviembre de 2025 se realizarán las elecciones presidenciales y a la fecha diversos personajes políticos ya han pronunciado su interés de ser candidatos para ocupar el sillón de La Moneda.

¿Qué políticos han manifestado su interés de ser candidatos presidenciales?

Pese a que falta un año y medio para que las chilenas y chilenos escojan a quien va a suceder al puesto que hoy ocupa el Presidente Gabriel Boric, ya hay líderes políticos que han manifestado su interés de competir en una carrera presidencial para convertirse en la máxima autoridad del país durante el período 2026-2030.

A continuación las figuras:

Johannes Kaiser

Uno de las figuras políticas que ha dado a conocer sus intenciones de ser un candidato a la presidencia, es el diputado independiente que antes pertenecía al Partido Republicano, Johannes Kaiser. El parlamentario a principios de febrero manifestó que “ir a la primera vuelta directamente no me parece razonable, pero sí me parece razonable ir y debatir, discutir con otros candidatos, respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el que estamos metidos”.

Evelyn Matthei

La actual alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, ha sido una de las figuras políticas mejor evaluadas en los sondeos. De hecho, en la encuesta Plaza Pública de Cadem del pasado mes de mayo, la jefa comunal fue la figura política obtuvo el primer lugar de las preferencias para una presunta carrera presidencial, con un 24% de aprobación.

Sumado a lo anterior, la edil de Providencia anunció hace un par de meses que no irá a la reelección por la alcaldía en su comuna, lo cual dejó entrever que podría convertirse en una seria candidata para las elecciones presidenciales.

Rodolfo Carter

Si bien hace un tiempo atrás había sido sondeado para ser candidato presidencial, esta semana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que será candidato para competir en unas primarias presidenciales de su sector. “Voy a competir en la primaria de Chile Vamos y le voy a ganar a Evelyn Matthei”, fueron las palabras del jefe comunal en conversación con Radio Agricultura.

Marco Enríquez-Ominami (MEO)

El exlíder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, ha sido candidato a la presidencia en cinco oportunidades: en los años 2009, 2013, 2017 y 2021. No obstante, podría sumar una sexta candidatura en los próximos comicios de 2025.

En específico, a principios de este año, en conversación con Vía X, MEO anunció que “cada candidatura es una cicatriz, entonces un nuevo desafío de cambiar Chile lo voy a pensar en su mérito, sabiendo que ya tengo experiencia acerca de los costos de ser candidato”. Sumado a ello, no descartó una posible candidatura: “Soy un animal político y estoy en la lucha”, declaró.

Lo que dicen las encuestas

Por otro lado, un factor importante y a tener en cuenta es lo que piensa la gente sobre las figuras políticas que podrían ocupar el sillón presidencial en el Palacio de La Moneda.

En ese sentido, si bien algunos personajes de la política no han manifestado su interés en ser candidatos, los sondeos de opinión pública los ubican como posibles aspirantes.

De acuerdo a la encuesta Plaza Pública de Cadem de mayo, Evelyn Matthei lidera las preferencias con un 24%, seguida por José Antonio Kast con un 14%. Luego, en la lista se sitúan otros nombres como Camila Vallejo, Carolina Tohá y Michelle Bachelet, todas con un 3% de preferencia.