“Me intentó reventar la tráquea... Fue una relación muy violenta”: Así Miau Astral rompió el silencio sobre denuncias de acoso

Miau Astral habló. Y lo hizo en un especial del canal Somos Yuly, propiedad de Julio César Rodríguez, quien le hizo la entrevista más esperada.

Es que la astróloga está en el ojo del huracán luego de que Sergio Infante, un músico chileno con el que tuvo tres citas, la denunciara por acoso e interpusiera un recurso de protección.

Esto debido a que la tarotista le habría mandado cientos de mails y mensajes, hostigándolo por el vínculo que mantuvieron.

Una acusación que hizo que más hombres se sumaran a la denuncia, asegurando que la influencer habría hecho lo mismo con ellos, y que culminó este lunes con Consuelo Ulloa, nombre real de la acusada, rompiendo el silencio al respecto.

Miau Astral y el acoso

Así, la también escritora manifestó que, después de decirle que la amaba, Sergio “me dijo que yo había tergiversado las cosas, que yo en verdad no estaba entendiendo de que él no quería nada serio, después de que él me había planteado muchas veces que nosotros parecemos pololos”.

“Él iba prácticamente todos los días a mi casa, o sea, francamente yo lo que no entiendo es ¿por qué negar algo que sí efectivamente pasó?”, agregó.

Posteriormente, confesó que con Sergio “empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses. No es verdad (lo de las tres citas), nos vimos muchas más veces, y la vinculación fue más veces, fue más de dos veces a mi casa”.

Luego, la joven desmintió haber enviado los mails con nombres falsos, como Gokú Díaz, y señaló que “no está toda la información revelada. No están todos los correos que él me envió. Los mensajes que él me envió. Yo no voy a revelar ninguna de esa información porque yo respeto la intimidad de esta persona, pero esos correos fueron respondidos ... ¿Como podi estar aduciendo que te están acosando si estay respondiendo las cosas?”.

Las difíciles relaciones de Consuelo Ulloa

Frente a toda esta polémica, Consuelo intentó explicar que su relación con los hombres no ha sido nada de fácil. De hecho, confesó un intento de femicidio que vivió el año 2017.

“Yo viví un intento de ahorcamiento por parte de un hombre. A mí me cuesta mucho dormir al lado de un hombre, no puedo sentir como una sensación de seguridad... A mí me intentaron ahorcar en la noche. Fue muy traumático, fue muy terrible, y estuve muchos años fuera”, relató.

Y aseguró que esta persona “me intentó reventar la tráquea y yo tuve que llamar a Carabineros. Fue una relación muy violenta para mí. Esa relación me marcó para siempre y todo lo que ha sucedido con los hombres de ahí en adelante para mí ha sido muy delicado”.

Miau Astral manifestó que esa expareja quedó con orden de alejamiento y fue enviado a terapia de control de impulsos. “Fue lo más traumático que he vivido en mi vida y esto (la denuncia de Sergio Infante) es lo segundo más traumático que he vivido en mi vida. La verdad es que los hombres han sido muy, muy perversos conmigo”, cerró.