La llamativa reacción de Lionel Scaloni tras pregunta sobre Arturo Vidal y Gary Medel de cara a la Copa América

Una pregunta sobre Arturo Vidal y Gary Medel dejó descolocado a Lionel Scaloni en conferencia de prensa, luego del amistoso donde Argentina venció 1-0 a Ecuador, anoche, en Estados Unidos.

El DT de la Albiceleste fue consultado sobre las ausencias de Vidal y Medel en la nómina de Chile y lo que esto implica para el partido que ambas selecciones tendrán por la fase de grupos de la Copa América 2024.

Al respecto, el entrenador trasandino se mostró algo sorprendido por la situación de los dos referentes de La Roja. “¿No viene Vidal y Medel?”, respondió de entrada.

En la misma línea, Lionel Scaloni no quiso sacar conclusiones antes de que Ricardo Gareca dé su lista final para el certamen continental. “Bueno, vamos a esperar, no nos adelantemos. No me hagan decir cosas que luego no son y después quedo pegado yo”, agregó.

Por último, el técnico de Argentina valoró el amistoso disputado con Ecuador de cara a la Copa América. “Claro que sirve jugar contra un rival así, Ecuador tiene un nivel importante, es una selección de las buenas y le pone las cosas difíciles a cualquier. Nosotros necesitamos juntarnos, competir, sumar minutos y sentir esa sensación de ponerse la camiseta otra vez”, concluyó.

