La indignación de un histórico de Ecuador tras ver a Hernán Galíndez como capitán de su selección: “Es más doloroso que la derrota”

El arquero argentino-ecuatoriano Hernán Galíndez debutó como capitán en Ecuador durante el amistoso contra Argentina disputado anoche, en Estados Unidos, donde la Albiceleste se llevó el triunfo por 1-0.

Sin embargo, la capitanía del ex U de Chile no le gustó para nada a un histórico de la selección ecuatoriana. Se trata de Antonio Valencia, quien fue dos veces mundialista y portó la jineta en varios partidos donde defendió a su país.

El otrora lateral del Manchester United se pronunció en redes sociales para mostrar su indignación. “Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendes, Aguinaga, Ulises, Iván, el Tin, que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie. No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota”, escribió el futbolista ya retirado.

Hernán Galíndez respondió a la crítica de Antonio Valencia

En diálogo con Canal del Fútbol, Hernán Galíndez explicó que el delantero de Ecuador, Enner Valencia, le cedió el brazalete de capitán. “Siento muchísimo orgullo. Cuando Enner (Valencia) vino antes del partido a decirme que quería que yo sea el capitán, me quedé mirándolo. Enner es uno de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección hace cuatro años y valoro mucho su amistad. Este gesto que tuvo conmigo es de las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera”, señaló.

Respecto a la crítica que lanzó Antonio Valencia, el guardameta respondió: “Sé que no nací en el país. Sé que la decisión que tomó Enner no fue fácil, pero él habrá visto algo en mí que le hizo tomar esta decisión y se lo agradezco muchísimo”.

