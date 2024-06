En el marco de la avant premiere de la temporada 2 de “La Casa del Dragón” de Max (HBO), la influencer chilena Valentina de Valiente, que se dedica a crear contenido como reseñas sobre cine y series, destacó entre los participantes del evento por su sorprendente vestido.

La joven de 28 años no pasó desapercibida entre los actores de la serie y destacados personajes del mundo del cine. Incluso su vestido fue destacado por el medio The New York Times, quienes la incluyeron en una publicación del evento en las redes sociales oficiales.

“No tenía muchas expectativas, pero una semana antes de la avant premiere de Nueva York me confirmaron la invitación. Fue una gran sorpresa, lloré de emoción porque soy fan de la serie desde su estreno en 2022 (...) si uno no se la juega, las cosas no pasan″, compartió la joven con ADN.cl.

De esta forma, la influencer se hizo notar en el evento con un deslumbrante vestido rojo de tela Creep Satín junto a dos dragones dorados con diamantes incrustados en el pecho, el cual fue confeccionado por el joven diseñador chileno Diego Villalobos, más conocido como ‘Bratty’.

Chilena causa impacto en avant premiere de “La Casa del Dragon”: fue destacada por reconocido medio Ampliar

Por su parte, el diseñador explicó que normalmente tarda de dos a tres semanas en realizar un trabajo así, sin embargo como esta era una ocasión especial, el resultado estuvo listo en cinco días. “Fue un resultado en tiempo récord”, manifestó.

Cabe mencionar que Valentina de Valiente ya se encuentra en Chile tras esta experiencia única en la que conoció a reconocidos artistas como Ewan Mitchell (Aemond), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Prince Jacaerys ‘Jace’ Velaryon) y Matt Smith (Primce Daemon Targaryen), entre otros.