Quién es el asesino del tambor, el sórdido criminal que incluso fue retratado por “Mea Culpa” (y que ahora confesó nuevos crímenes)

Desde el mediodía de este viernes, el nombre de Hugo Bustamante volvió a remecer la contingencia nacional. Todo esto, tras el despliegue de la Brigada de Homicidios de la PDI en su domicilio, ubicado en la calle Covadonga de Villa Alemana, luego de que el sujeto confesara haber cometido dos asesinatos en el año 1996, de los cuales no se tenía registro.

Mediante su revelación, Hugo Bustamante, también conocido como el “asesino del tambor”, reconoció haber asesinado a una madre y su hijo. Específicamente a Elena Hinojosa y Eduardo Páez, quienes se mantienen desaparecidos desde mediados de la década de los 90.

La confesión del criminal fue realizada a la periodista Ivonne Toro, quien prepara un libro sobre el caso Ámbar. Por tal motivo, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, ya lidera las diligencias investigativas para dar con el paradero de las víctimas.

No obstante, el historial criminal de Hugo Bustamante es bastante extenso, a tal punto de que sus atroces casos han llegado a aparecer en programas de televisión.

¿Quién es el asesino del tambor?

Todo comenzó en el año 2005, cuando Hugo Bustamante confesó, sin pudor y sin algún arrepentimiento aparente, haber cometido el doble homicidio de su expareja, Verónica Vásquez y su hijo, Eugenio Honorato, en Villa Alemana.

En aquella oportunidad, Bustamante tras haber cometido los asesinatos, escondió los cuerpos dentro de un tambor de 40 litros, el cual cubrió con tal y posteriormente lo enterró en un predio alejado de su casa. Dicha situación dio origen al apodo del “asesino del tambor”.

Producto de los brutales asesinatos, fue condenado a 27 años de cárcel. Sin embargo, tras estar 11 años privado de libertad logró salir en libertad condicional.

En ese intermedio, mientras estaba en la cárcel, Bustamante fue entrevistado por el periodista nacional Carlos Pinto, quien retrató los crímenes del asesino del tambor en su programa Mea Culpa de TVN.

“Ni y me explico cómo ni en qué momento me transformé en la persona que lo hizo (el doble homicidio). Yo eso lo veo como un sueño, como que hubiese soñado el episodio y que yo no fui la persona que llevó a cabo ese delito. Estoy consciente que fue así, que yo lo hice, pero incluso a mí me cuesta aceptar los hechos”, fueron algunas de las declaraciones de Bustamante.

Hugo Bustamante en Mea Culpa Ampliar

El caso Ámbar

Posteriormente, en el año 2020 la desaparición de una menor de edad de 16 años, Ámbar Cornejo, remeció a todo Chile. En aquella oportunidad, a la adolescente se le perdió el rastro en Villa Alemana, región de Valparaíso.

No obstante, al poco tiempo después se confirmó que Hugo Bustamante, quien era pareja de la madre de la menor, cometió el asesinato de Ámbar. Esa vez, el cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda del asesino.

Producto de este último hecho, Bustamante se encuentra en la cárcel de Rancagua cumpliendo una condena de presidio perpetuo calificado.

Revisa acá el episodio del “asesino del tambor” de Mea Culpa

https://www.youtube.com/watch?v=YDjshL8F-HI