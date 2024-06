Hugo Bustamante, asesino de Ámbar, confiesa otros dos crímenes: escondió los cuerpos en su domicilio en Villa Alemana

Este mediodía, la brigada de homicidios de Investigaciones llegó al domicilio de Hugo Bustamante en la comuna de Villa Alemana. Este lugar se hizo conocido en 2020 cuando Bustamante asesinó y escondió el cuerpo de Ámbar Cornejo, crimen por el cual cumple condena en la cárcel de Rancagua.

Sin embargo, según una nota del medio Ciper revelada hoy, Bustamante habría confesado otros dos crímenes cometidos en 1996, involucrando a una madre y su hijo.

Tras la nueva información entregada al Ministerio Público, se ordenó la presencia de la brigada de homicidios en el lugar. El subprefecto Víctor Salazar, jefe de la brigada de homicidios de Valparaíso, encabezó las pericias en la escena, acompañado del Laboratorio de Criminalística Regional.

El subprefecto Salazar explicó que “las diligencias se realizaron por información y antecedentes aportados por Gendarmería y personal de prensa, lo que motivó al Ministerio Público a solicitar la intervención en el domicilio de Calle Covadonga, en Villa Alemana”.

“Por el momento, todo es materia de investigación. No podría señalar con exactitud si efectivamente existen los cuerpos que se indican. Por lo mismo, debemos ser responsables y realizar primero el trabajo investigativo que nos compete, para luego poder entregar una versión oficial”, finalizó.

La revelación del “Asesino del tambor”

La confesión de Bustamante se produjo en una conversación con la periodista Ivonne Toro, quien está preparando su libro “La niña Ámbar”. En la entrevista, Bustamante reveló los nombres de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo que desaparecieron en 1996 y que hasta hoy permanecen desaparecidos.

En la publicación de Ciper, Toro relató que en una charla reciente con Bustamante, que tuvo lugar en enero de este año, ella le mostró el testimonio que él compartió con la policía en 1996, cuando fue entrevistado por la desaparición de Hinojosa y Páez, el cual incluía la dirección de Calle Covadonga 641, en Villa Alemana.

Bustamante explicó: “Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó”.

“Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: ‘Esta persona se está portando bien conmigo sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona’. A lo mejor es una forma loca, pero mi manera de agradecer fue esa. Dar algo de mí que yo no había ofrecido. Equivocada, pero fue mi manera. Tú fuiste buena conmigo y quise darte algo de mí que no esperabas. No hubo mala intención, ¿entiendes? No tuve mala intención”, concluyó, confesando que los cuerpos de los desaparecidos se encontraban en su domicilio en Villa Alemana.

El testimonio completo de Bustamante y las más de 100 entrevistas realizadas por la periodista Ivonne Toro están contenidos en el libro “La niña Ámbar”, que prontamente saldrá a la venta.