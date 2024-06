El mediodía de este viernes, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegó en la calle Covadonga de Villa Alemana tras la confesión de Hugo Bustamante, conocido como el “Asesino del Tambor”, sobre dos homicidios adicionales cometidos en 1996.

El hombre, quien actualmente cumple condena por el asesinato de Ámbar Cornejo, reveló haber asesinado a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, desaparecidos desde entonces.

El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, lidera las diligencias en el lugar, y durante las diligencias expresó: “A propósito de una confesión realizada por Hugo Bustamante el día de ayer en la cárcel de Rancagua, hemos desplegado a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar diligencias científicas”.

“En caso de encontrar restos óseos, también se contará con la intervención del Servicio Médico Legal y especialistas en derechos humanos por la data de muerte”, agregó.

La confesión de Bustamante surgió en una entrevista con la periodista Ivonne Toro, quien prepara un libro sobre el caso Ámbar. Bustamante relató que los homicidios fueron cometidos “a mediados de la década de los 90″.

En la entrevista, detalló: “Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía y gastó plata que no debía gastar. Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal”.

En esa línea, el fiscal Basso manifestó que la revelación de Bustamante se debe “básicamente por un tema de cargo y peso de conciencia”. En tanto, sobre las víctimas, el persecutor confirmó que había una denuncia por presunta desgracia.

¿Un nuevo juicio?

Por su parte, las autoridades ahora trabajan en el lugar donde el llamado “asesino del tambor” indicó que escondió los cuerpos. “Es un punto preciso manejado con reserva por la Policía de Investigaciones. La búsqueda se realizará a tres metros de profundidad y, si es necesario, se utilizará maquinaria pesada”, añadió el fiscal.

La investigación también revisará las circunstancias de la denuncia por presunta desgracia que se presentó en 1996. “En ese momento no existía la reforma procesal penal actual. La causa debe haberse visto y tomado decisiones pertinentes por el juez del crimen de esa época. Esto es materia de investigación”, señaló Basso.

Si se confirman los crímenes, Hugo Bustamante podría enfrentar un nuevo juicio y condena. “Dependiendo de la data de muerte y si la causa no está prescrita, nosotros, como Ministerio Público, formalizaremos el caso y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, concluyó el persecutor.