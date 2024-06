Jugador que se bajó de la Copa América 2024 lanza duros dardos contra su selección: “No hay profesionalidad”

Leon Bailey no dirá presente en la Copa América 2024. El delantero, quien fue uno de los goleadores del Aston Villa en la última temporada de la Premier League, decidió no ser opción para Jamaica y explicó sus razones.

El diálogo con el podcast Let’s Be Honest, el atacante de 26 años no se guardó nada y lanzó duros dardos contra su selección y la Federación, por situaciones donde acusa falta de profesionalismo.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica, porque no son muy profesionales. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”, señaló el ariete que fue compañero de Charles Aránguiz en Bayer Leverkusen.

“Cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, agregó Leon Bailey.

Jamaica jugará la Copa América 2024 en el Grupo B, donde también está México, Ecuador y Venezuela