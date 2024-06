Jorge Almirón aborda la eventual marginación de Arturo Vidal en Copa América: “No creo que eso lo desmoralice”

Santiago

En la edición de este viernes de Los Tenores, nuestros panelistas charlaron desde España con el actual DT de Colo Colo, Jorge Almirón, que comentó cómo se ha sentido en sus primeros meses en el fútbol chileno como DT, recordando que, en su etapa de jugador, militó en Santiago Wanderers.

“Muy contento, conforme. Esta semana sirve para cargar pilas, hacer una evaluación más exhaustiva del camino recorrido. Han sido 26 partidos desde que llegué, el balance es bastante positivo, queremos ir mejorando cosas, pero estamos en un buen momento”, dijo el argentino, que aprovechó de valorar el sorteo que emparejó a los albos con Junior de Barranquilla en los octavos de final de Copa Libertadores.

“Dirigí en Colombia al más grande de allí, Atlético Nacional. Junior está siempre bien armado, tratan de contratar a los mejores jugadores de Colombia y es un equipo muy competitivo. En su país es un equipo muy grande y se arma para disputar la Libertadores, tenemos respeto como cualquier otro rival. Hay que respetar los momentos de los equipos, jugar en Barranquilla no es fácil. Ellos lo deben ver igual. Es una serie muy pareja, no lo festejo antes”, recalcó Jorge Almirón, quien descartó tener problemas para entonces con Arturo Vidal en el caso de que el “Rey Arturo” quede fuera de la selección chilena en Copa América.

“Llegado el momento, trataré de hablarlo de manera natural. Si se da, lo tomo como un jugador que siempre ha vivido de desafíos. No es algo concreto, me imagino que está con la ilusión de jugar y es un referente de la selección. No creo que si no va eso lo desmoralice o lo desmotive, es un hombre de una personalidad muy fuerte”, dijo, apuntando a que, para él, es un aporte en pos de renovar su contrato.

“Depende de lo que quiera él y el club, pero su presencia ha cambiado la dinámica del equipo. Genera una energía muy positiva en el plantel y en el vestuario, es una figura que calza muy bien”, expresó.

Jorge Almirón y su balance en Colo Colo

Durante la charla con Los Tenores, reparó en algunos momentos críticos de su gestión, como la derrota ante la U de Chile, perdiendo el invicto de 23 años del club ante su más acérrimo rival en el Monumental.

“No jugamos bien ese partido, había cierto nerviosismo, pero teníamos que enfocarnos rápidamente en el partido siguiente, para entrar a fase de grupos en Libertadores. Quedó eso pendiente, nos vamos a volver a encontrar y tendremos la posibilidad de revancha, el torneo es largo. Fue un golpe duro, pero los jugadores de equipo grande tienen que sacarse la frustración y seguir adelante”, dijo, planteando un análisis mesurado también ante las derrotas con O’Higgins y Ñublense, por priorizar su participación internacional.

“Necesitaba no perder ninguna pieza, enfocarnos en Copa Libertadores. Contra O’Higgins fue en la segunda fecha y con Ñublense teníamos que jugar sábado para después hacerlo martes, tomé la decisión de alternar equipos. Tengo conclusiones de eso, pero los jugadores están mucho mejor y están preparados de otra manera para disputar esas instancias. Nos sirvió de aprendizaje”, sostuvo, valorando los que, a su juicio, han sido los mejores equipos en lo que va del año en el fútbol chileno.

“El puntero ha sido regular. De los que enfrentamos, me gustó Iquique, me pareció un bien equipo. Me gustó su valentía de intentar jugar, presionar. Ese día nos salió todo”, reconoció, junto con lamentar el conflicto que tuvo con Carlos Palacios en la derrota ante Copiapó.

“No está bien porque están las cámaras. Genera incertidumbre en la gente, pero no pasa nada. Hay que aprender todos. La gente merece nuestro respeto”, concluyó Jorge Almirón con Los Tenores.