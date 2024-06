“Me sorprendió un poco”: Poeta del Relato reflexiona acerca del impacto que causó haber contado en televisión que era virgen a los 34 años

José Ángel, conocido como “El Poeta” o “Poeta del Relato”, sorprendió a la audiencia durante los primeros episodios de ¿Ganar o Servir? al revelar que es virgen a los 34 años. El ahora exparticipante del reality de Canal 13 confesó que nunca tuvo una pareja afectiva o sexual.

“Esto lo sabían sólo mi papá, mi mamá y como tres primos, pero para poder haberlo dicho acá es porque ya no es tema”, declaró en su momento.

Y recientemente, tras su salida del reality, José Ángel habló con Página 7 sobre cómo su experiencia en el reality sirvió para abordar este tema públicamente. “La verdad, yo no buscaba eso. No buscaba que llegara a esa magnitud. De hecho, me sorprendió un poco, pero sí da pie para que se pueda hablar con mayor libertad”, comentó.

El Poeta continuó reflexionando sobre la percepción social de la virginidad. “Independiente que muchos dicen que no es tema tabú... la verdad es que lo es, pero no tanto”, explicó.

“Es bonito aportar desde ese aspecto sin quererlo, esa es la verdad”, añadió. Destacó que su participación en el programa fue un buen momento para abrir esta conversación, a pesar de no haberlo planeado.

Su balance tras su paso en el reality

Durante su entrevista, José Ángel también se refirió a su salida de ¿Ganar o Servir?, tras enfrentarse a Austin Palao. Reconoció las reacciones del público y la diversidad de opiniones sobre su desempeño en el programa. “Siempre va a haber alguien que no le va a gustar tu trabajo, nadie es moneda de oro, para caerle bien a todos”, reflexionó.

Finalmente, José Ángel expresó su gratitud por el apoyo recibido de los espectadores. “Me quedo con el apoyo, el cariño. No lo esperaba, no lo dimensioné en un momento, pero me quedo con eso”, concluyó.