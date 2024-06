“Reforma o retiro”: bancada PPD-independientes exige acelerar proyecto previsional y llama a no ceder ante una “oposición insensible”

La bancada PPD-Independientes ha instado a la oposición y al Gobierno a acelerar la tramitación de una reforma previsional, donde destacaron “la urgencia de mejorar las pensiones para los jubilados y jubiladas actuales”. En esa línea, fueron enfáticos en señalar que la reforma debe “priorizar a los pensionados sobre la estabilidad de las AFP”.

Concretamente, la bancada del PPD e independientes sostiene que el Gobierno no debe ceder, dado que “es nuestra responsabilidad, romper la inercia de la discusión. El gobierno no puede seguir de rodillas frente a una oposición insensible, preocupada de buscar subterfugios para evitar discutir una reforma”.

En esa línea, proponen que el Gobierno agilice la reforma basándose en siete puntos clave, como rebajar la tabla de mortalidad de 110 a 85 años, crear un fondo o seguro de longevidad para financiar pensiones de personas que superen la edad fijada, prohibir a las AFP distribuir dividendos a accionistas cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa, establecer un sistema de comisiones por saldo, y limitar el acceso a prestaciones del Seguro Social Previsional a extranjeros.