“Yo me puse a llorar”: Marlen Olivari destaca especial gesto de Luciano Marocchino durante crisis de salud de su papá

Marlen Olivari pasa por días complejos debido a la crítica situación de salud de su padre. El hombre de 83 años se encuentra en la UTI producto de una hemorragia craneal aguda que sufrió la semana pasada.

Y en conversación con Página 7, la exintegrante de Morandé con Compañía destacó un tierno y especial gesto de su pareja, Luciano Marocchino, durante un momento de vulnerabilidad a raíz del grave estado de salud de papá. Esto ocurrió cuando su papá llevaba tres días internado y ella tenía que devolverse a Viña del Mar para ver a su hijo, pero estaba tan afectada, que conducir de regreso se le hizo muy difícil.

“Me vine por la carretera y no podía manejar. Tuve que parar en la Copec de la Costanera Norte y el guardia me dice ‘¿qué le pasa, Marlen?’. Y yo me puse a llorar con él. Le dije lo de mi papá, que estaba muy afectada y que no podía manejar así”, recordó.

“No podía parar de llorar, me vino una pena gigante. Llamo a Luciano y le digo ‘amor, tengo miedo de manejar, no puedo, me siento mal, porque tengo el corazón apretado’. Y él me dice ‘no me corte y hablemos todo el camino’. Fíjate que esa contención por teléfono fue muy importante. Él me ha apañado un montón y me ha ayudado muchísimo y lo valoro”, añadió.

No dejará de aparecer en TV

Finalmente, reveló que a pesar del complejo estado de salud de su papá, seguirá asistiendo al programa Tal Cual en TV+. “Voy a ir el jueves, si Dios quiere y no me encuentro con ninguna sorpresa. En el canal han estado muy preocupados, me han llamado, me han preguntado, mis compañeros de trabajo han estado muy atentos. Le agradezco un montón a todo mi equipo”, cerró.