En un reciente episodio de Todo va a estar bien de Vía X, Paz Bascuñán hizo una sorprendente revelación que dejó a muchos boquiabiertos. Durante la conversación, Eduardo de la Iglesia le lanzó una pregunta directa: “¿Hay alguna actriz o actor con el que no volverías a trabajar?”.

La respuesta de la actriz no se hizo esperar y causó gran impacto. Entre risas, confesó: “Sí, pero no te voy a decir con quién... Pero hay un actor con quien no volvería a trabajar. Es la única persona”. Esta declaración inmediatamente despertó la curiosidad del presentador, quien siguió indagando: “¿Es chileno, extranjero?”. Ante la negativa de la invitada, pero no rindiéndose, Eduardo de la Iglesia le preguntó “sin decirme quién es, quiero entender por qué”.

“Estaba metido en una droga...”

Aunque Paz Bascuñán no dio nombres, explicó la razón detrás de su decisión. “Quizás después cambie, pero estaba metido en una droga que tiene mala energía, entonces ahí es muy difícil trabajar”, señaló la actriz. Luego, la protagonista de la película Perra Vida explicó: “Me importa mucho la energía de la gente. Ser actriz es estar comunicándote, no eres actriz sola, eres actriz en relación a un otro”.

La interacción entre actores es crucial en su profesión, según Paz Bascuñán. “Si estás en una escena, tú das y recibes todo el tiempo, y si la persona que te da y a la que tú le estás entregando, es una persona que está metida en una vibra asquerosa por droga, lo que sea, afecta de todas maneras”, concluyó.